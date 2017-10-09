Додон обозначил, у кого в Молдове не может быть двойного гражданства

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Молдавский лидер Игорь Додон считает неприемлемым, чтобы работники Службы информации и безопасности давали присягу другим странам.

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, что СИБ — это одна из базовых структур, которые стоят на страже государственности и национальной безопасности. По его словам, если потерять преданность со стороны этих офицеров Молдове, то можно и вовсе потерять страну.

"Считаю абсолютно неприемлемым, чтобы работники СИБ давали присягу на верность другим соседним или отдаленным государствам. Теперь вы понимаете, почему СИБ, как организация первостепенной важности, была выведена из-под контроля президента", — отметил Додон.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон: у молдавских чиновников не должно быть двойного гражданства

Как считает молдавский лидер, это было сделано для того, чтобы нейтрализовать ее и превратить в агента с иностранным гражданством, у которого будет много Родин вместо единственной — поистине родной.

Президент отметил, что "это вновь происходит благодаря решениям Конституционного суда, сформированного из граждан Румынии и унионистов".

"Понимаю, что приближается так называемое столетие объединения, и власть предпринимает все больше символических уступок, но всему есть предел. Похоже, что и этот предел самым наглым образом начинают переходить", — сказал Додон.

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