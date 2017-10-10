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Тепло, но туманно: точный прогноз погоды в Молдове на 12 и 13 октября

© Sputnik/ Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (151)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 10 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, вероятность осадков минимальна, на дорогах туман, температура воздуха составит + 12 + 15 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 15 С в Кишиневе и + 16 С на юге.

Атмосферное давление пониженное —740 мм.рт.ст. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +13 С днем, а ночью +4 С.

Уровни опасности погоды
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В центре республики ожидается от +12 до + 14 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 15 градусов днем и +6 С в ночные часы.

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В ближайшие дни — в среду, 11 октября, и четверг, 12 октября, ожидается малооблачная погода и постепенное повышение температуры на один градус. В целом температура будет держать на уровне + 15 + 17 С.

Праздники

Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health), с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств.

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К этому Дню, отмечаемому ежегодно 10 октября, издаются тематические журналы международных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения, призывающие принять участие в международном движении.

Народные приметы

10 октября пчеловоды стараются закончить приготовления к зиме. В частности, убирают в омшаники последние ульи. Хозяйки 10 октября пекли специальное печенье с медом, которое съедали всей семьей на завтрак.

Говорили, что 10 октября небесный покровитель пчел, Савватий Пчельник, закрывает все ульи на зиму, а потому, нужно завершить все работы, связанные с пчеловодством. Детям велели помолиться святому Савватию, поскольку бортничество и пчеловодство считалось делом, которое требует абсолютной нравственной чистоты.

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В народе же верили, что дети в возрасте до 12 лет безгрешны.

В церкви 10 октября почитается память святого Савватия Соловецкого, который известен не только как преподобный русской православной церкви, но и как основатель Соловецкого монастыря.

Свой постриг он принял в Белозерском монастыре, однако совсем скоро отправился на остров Валаам, где жили другие иноки, и там можно было вести более строгий образ жизни. Братия удивилась, каким смирением и терпением обладал Савватий.

Узнав о том, что недалеко, в Белом море, есть остров, Савватий решил отправиться туда в сопровождении инока Германа, который до этого времени одиноко жил в лесу. Прибыв на остров, старцы водрузили там крест, поставили келью. Уже после смерти Савватия там стали селиться другие отшельники, в результате чего, на этом острове возник всем известный Соловецкий монастырь.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (151)

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Теги:
прогноз погоды, погода, Молдова, Кишинев
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