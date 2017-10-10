В Молдове пройдет уникальное флористическое шоу

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Первая международная выставка "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" открывается во вторник в Кишиневе во Дворце Республики и продлится до 12 октября этого года

В рамках выставки представят инновационную и высокотехнологичную продукцию российских производителей. Помимо этого пройдёт и Первый кишиневский бизнес-форум с участием руководителей государственных и частных компаний.

Выставку откроет уникальное флористическое шоу Flowers World. В Молдове подобный проект пройдет впервые.

"Это современные свадебные букеты. Современные цветочные композиции для дома, интерьера и больших праздников. Мы представим много новых концепций, материалов, цветов. Познакомим зрителей с новыми трендами. Будет показана коллекция 2018 года", — объяснил Араик Галстян, флорист, представитель First Premium World Floral Show в Молдове.

Координатор проекта и директор агентства Mille Fiori Каролина Тихоход добавила, что во время представления будет показано и множество вечерних нарядов, а также свадебные платья и мужские костюмы. Все это пройдет на украшенной цветами сцене, в сопровождении красивейших аксессуаров и букетов.

Шоу состоится в 18.00 во Дворце Республики.