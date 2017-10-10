Черная "пятница 13-е": ожидаются перебои со связью, аварии, катастрофы

Специалисты предупредили о надвигающейся магнитной буре в конце этой недели, которая может привести к серьезным последствиям

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. В погодном центре "Фобос" предупредили, что 13 и 14 октября ожидается новая магнитная буря из-за того, что в этот период Земли достигнет "новая порция солнечного ветра".

© Sputnik/ Виктор Толочко Астролог о последствиях солнечного затмения

Кроме того, 11-12 октября, а также 15 октября магнитосфера Земли будет "возмущенной".

"В эти дни возможны сбои в работе средств связи и различных электронных устройств, возрастает вероятность техногенных аварий и катастроф. Период магнитных бурь приносит людям с повышенной метеочувствительностью ощутимый дискомфорт", — говорится в предупреждении Центра.

Как подчеркивают специалисты, в такой период нужно обращать больше внимания на свой организм и следовать рекомендациям медиков.

"Влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления. Медики связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей", — пояснили специалисты.

Согласно данным статистики и наблюдениям медиков, как раз в дни сильной геомагнитной активности случаются больше половины инсультов, инфарктов и гипертонических кризов.

Что делать при магнитных бурях?

Для того, чтобы избежать серьезных последствий, специалисты рекомендуют в период магнитных бурь снизить эмоциональные и физические нагрузки, а также больше отдыхать.

Не нужно заниматься ремонтом и планировать уборку, лучше перенести решение важных задач на другое время, так как лишний стресс способен нанести вред здоровью.

Кроме того, специалисты советуют уменьшить количество выкуриваемых сигарет, отказаться от употребления спиртных напитков, жирной и тяжелой пищи.

Не нужно слишком быстро вскакивать с постели, так как это может вызвать головокружение и головную боль.

По возможности лучше отказаться от полетов во время магнитных бурь. Как уточняют эксперты, чем выше человек находится, тем острее чувствует процесс взаимодействие заряженных частиц с электромагнитным полем Земли.

Специалисты также подсчитали, что у водителей в первые два дня после геомагнитных возмущений реакция замедляется в несколько раз, поэтому, садясь за руль, нужно быть очень внимательными и не нарушать правила дорожного движения.

Тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нужно заранее запастись лекарствами.

Обычная вода способна очень хорошо снижать негативное влияние геомагнитных бурь. Прием контрастного душа и даже обычное умывание может улучшить самочувствие. Также можно выпить чай из листьев земляники, чай с малиной, мятой, отвары мелиссы, шиповника, мяты, зверобоя, ромашки, боярышника. А еще врачи рекомендуют правильное питание. В эти дни лучше включить в рацион зеленый чай, бананы, лимоны, апельсины, абрикосы, чернику, клюкву, смородину, изюм.