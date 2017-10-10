15:10 10 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Ураганный ветер, архивное фото

Черная "пятница 13-е": ожидаются перебои со связью, аварии, катастрофы

© Sputnik/ Рамиль Нуриев
Общество
Получить короткую ссылку
212 0 0

Специалисты предупредили о надвигающейся магнитной буре в конце этой недели, которая может привести к серьезным последствиям

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. В погодном центре "Фобос" предупредили, что 13 и 14 октября ожидается новая магнитная буря из-за того, что в этот период Земли достигнет "новая порция солнечного ветра". 

Вячеслав Бонча
© Sputnik/ Виктор Толочко
Астролог о последствиях солнечного затмения

Кроме того, 11-12 октября, а также 15 октября магнитосфера Земли будет "возмущенной".

"В эти дни возможны сбои в работе средств связи и различных электронных устройств, возрастает вероятность техногенных аварий и катастроф. Период магнитных бурь приносит людям с повышенной метеочувствительностью ощутимый дискомфорт", — говорится в предупреждении Центра.

Как подчеркивают специалисты, в такой период нужно обращать больше внимания на свой организм и следовать рекомендациям медиков.

"Влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления. Медики связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей", — пояснили специалисты.

Согласно данным статистики и наблюдениям медиков, как раз в дни сильной геомагнитной активности случаются больше половины инсультов, инфарктов и гипертонических кризов.

Что делать при магнитных бурях?

Для того, чтобы избежать серьезных последствий, специалисты рекомендуют в период магнитных бурь снизить эмоциональные и физические нагрузки, а также больше отдыхать.

Не нужно заниматься ремонтом и планировать уборку, лучше перенести решение важных задач на другое время, так как лишний стресс способен нанести вред здоровью.

Кроме того, специалисты советуют уменьшить количество выкуриваемых сигарет, отказаться от употребления спиртных напитков, жирной и тяжелой пищи. 

Светлана Драган
© Photo: svetlanadragan.ru
Астролог озвучила новый ошеломляющий прогноз на ближайшие три года

Не нужно слишком быстро вскакивать с постели, так как это может вызвать головокружение и головную боль.

По возможности лучше отказаться от полетов во время магнитных бурь. Как уточняют эксперты, чем выше человек находится, тем острее чувствует процесс взаимодействие заряженных частиц с электромагнитным полем Земли.

Специалисты также подсчитали, что у водителей в первые два дня после геомагнитных возмущений реакция замедляется в несколько раз, поэтому, садясь за руль, нужно быть очень внимательными и не нарушать правила дорожного движения. 

Тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нужно заранее запастись лекарствами.

Обычная вода способна очень хорошо снижать негативное влияние геомагнитных бурь. Прием контрастного душа и даже обычное умывание может улучшить самочувствие. Также можно выпить чай из листьев земляники, чай с малиной, мятой, отвары мелиссы, шиповника, мяты, зверобоя, ромашки, боярышника. А еще врачи рекомендуют правильное питание. В эти дни лучше включить в рацион зеленый чай, бананы, лимоны, апельсины, абрикосы, чернику, клюкву, смородину, изюм.

По теме

Астрономический календарь 2017: интересные астрономические события
Теги:
магнитная буря, последствия, рекомендации, предупреждение, Фобос, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Урок в школе. Архивное фото
    Языковой барьер

    Латвия намерена решить вопрос о переводе образования на государственный язык до выборов в Сейм, чтобы тема не стала инструментом политической борьбы.

  • Фабрика Рута, архивное фото
    Сладкие войны

    Суд запретил литовской компании использовать торговый знак «Krasnaja Sapocka» из-за фонетического совпадения с российскими конфетами «Красная шапочка».

  • Владимир Барсегян
    Курить по-русски

    Антироссийская истерия в Эстонии дошла до того, что глава МВД назвал причиной пожаров в стране – купленные в России сигареты.

  • Некоторые десантники приводнились на заболоченный участок поля
    Едва рассеялся дым

    Не успели отгрохотать учения "Запад-2017", вызвавшие мощный ажиотаж в Европе, а подразделения ССО Беларуси и ВДВ России приступили к новым учениям.

  • Здание парламента Грузии
    Противостояние

    Парламентское большинство в Грузии не собирается учитывать замечания президента по проекту обновленной Конституции и намерено преодолеть его вето.

  • Конверты с письмами
    Пишите письма

    Как почта Абхазии преодолела блокадный синдром и восстановила полноценное сообщение с Россией и другими странами СНГ.

  • Архивное фото премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева
    Спекулятивный выпад

    Премьер-министр Казахстана назвал нелицеприятные высказывания президента Кыргызстана о соседней республике спекулятивными выпадами.

  • Техобслуживание военной техники в 201 РВБ
    Зимний вариант

    Военнослужащие 201-й российской военной базы завершили перевод вооружения и военной техники на режим зимней эксплуатации.

  • Наручники на двери клети
    Под арест!

    Мещанский суд Москвы арестовал гражданина Казахстана — помощника водителя автобуса, который столкнулся с поездом во Владимирской области.

  • Сотрудники ОМОН
    Работает ОМОН

    Команда ОМОН заняла первое место в первенстве по стрельбе из автомата Калашникова среди 13 подразделений МВД Южной Осетии.

  • Урок в школе. Архивное фото
    Языковой барьер

    Латвия намерена решить вопрос о переводе образования на государственный язык до выборов в Сейм, чтобы тема не стала инструментом политической борьбы.

  • Фабрика Рута, архивное фото
    Сладкие войны

    Суд запретил литовской компании использовать торговый знак «Krasnaja Sapocka» из-за фонетического совпадения с российскими конфетами «Красная шапочка».

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Женщины в масках во время митинга в защиту единства Испании в Барселоне
Митинг в защиту единства Испании в Барселоне
Константин Москович – два необыкновенных концерта в Кишиневе
Константин Москович – два необыкновенных концерта в Кишиневе
Экспорт сельхозпродукции из Молдовы в Россию
Молдова и Россия - торговля в цифрах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться