Тирасполь и Кишинев - в чем разница и сходство

Ирина Ляхова, Sputnik Молдова
В эту субботу, 14 октября, два города, расположившиеся по левый и правый берег Днестра, отмечают свой храмовый праздник —Тирасполь и Кишинев. Корреспондент Sputnik, будучи уроженкой Кишинева, но волею судьбы оказавшись в Тирасполе по работе и прожив там почти два года, в преддверии праздничных событий решила сравнить жизнь двух городов, навскидку представив десять сходств и отличий.
Заранее оговорюсь: автор не претендует на глубокий анализ, это лишь подмеченные глазом внешние общность и несовпадения — те, что первые пришли в голову, когда возник вопрос, а как живут Тирасполь и Кишинев, чем и в чем они близки, а что в их жизни разного. Итак.
Тирасполь-Кишинев. Что общего?
1. От Тирасполя до Бендер, как от Кишинева до городка Аэропорта ходит общественный транспорт, и не только маршрутка, но и троллейбус, расстояние примерно одинаковое.
2. Разница между оплатой проезда в троллейбусе и маршруткой примерно такая же: в Тирасполе — 2,5-3 рубля (в зависимости от того, старый или новый троллейбус) и 3,5 рубля соответственно, в Кишиневе — 2 и 3 лея.
3. В обоих городах красивые Ботанические сады.
4. Оба города, Тирасполь и Кишинев, — с зелеными насаждениями, но с одной оговоркой: один можно назвать зеленым, другой — еще пока.
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5. Оба в разное время обретали статус столицы Молдовы (название государства, как известно, видоизменялось, как и его границы, и территориальное пространство).
6. Оба города многонациональны и многоязычны.
7. Можно поспорить, но вполне возможно, что примерно одинаковый процент жителей Тирасполя и Кишинева родились в Советском Союзе.
8. Оба города тяжело пережили годы Великой Отечественной войны и восстанавливались всеобщими усилиями многонационального Союза.
9. В обоих городах живут ветераны ВОВ, воины-афганцы, спасатели-чернобыльцы.
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10. У жителей обоих городов есть родственники, друзья, приятели, знакомые из другого города: у тираспольчан — кишиневцы, у кишиневцев — тираспольчане. А некоторые живут на два города.
- Примэрия Кишинева© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Дом Советов в Тирасполе© Sputnik/ Г. Буланов
- Город Тирасполь© Sputnik / IRINA LEAHOVA
- Кишинев готовится к пасхе© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Памятник А. В. Суворову в Тирасполе© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Памятник Котовскому в Кишиневе© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
- Дорога в Тирасполе© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Московский проспект, город Кишинев
- Военный парад и акция "Бессмертный полк" в Тирасполе© Sputnik/ Ирина Ляхова
- Военный парад в Кишиневе
- Парад в День независимости Республики Молдова© Sputnik. Владимир Полушатов, Николай Костыркин
- Военный парад и акция "Бессмертный полк" в Тирасполе© Sputnik/ Ирина Ляхова
- Акция "Голубь мира" в Тирасполе© Photo: Irina Leahova
- Кишинев готовится к пасхе© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Тирасполь-Кишинев. В чем разница?
1. Название правоохранителей — милиция/полиция.
2. Вся наружная реклама, вывески — на кириллице/на латинице.
3. Летом на улицу выкатываются хорошо знакомые каждому, кто жил в советское время, желтые бочки с надписью красным: КВАС, его и наливают за плату/такого раритета уже не встретишь.
4. Названия улиц остались прежними, еще с советских времен/не раз поменялись.
5. Покупатели называют полиэтиленовую упаковку для продуктов питания пакетом/кульком.
6. Счета за отопление распределены на весь год/Потребленное тепло считается в сезон, только тогда, когда подается центральное отопление, ну и в последующие месяцы потребителям приходят уже счета с долгами и за подогрев воды.
7. Питьевой водой почти на 100% город оснащается из артезианских скважин/из Днестра.
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8. Немного машин, немного людей в сравнении с городским пространством, часов пик, когда транспорт встает в пробку, практически не наблюдается/Столько машин, столько людей и такая запруженость дорог, что заторы не только в час пик.
9. Водители маршруток сами закрывают двери за пассажиром, потянув за ремень, который протянут до ручки двери, и даже очень обижаются, когда пассажир вдруг решит проявить инициативу и сам запереть за собой дверь/Возмущаются, когда пассажиры не закрывают за собой дверь или если плохо ее запирают, даже когда дверь неисправна.
10. Такси легко вызвать, оно быстро приезжает и в любую точку города/Кто пробовал вызвать такси, а в час пик, а в центр? А вы что, куда-то собирались?!