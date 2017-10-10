Троллейбусы в центре Кишинева встали

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Во вторник днем в результате повреждения троллейбусной линии образовались пробки в центре Кишинева, так как этот вид общественного транспорта встал. Информацию об этом подтвердили в службе "InfoTrafic" Национального инспектората по патрулированию.

"Из-за повреждения троллейбусной линии и остановки подачи электроэнергии на круговой развязке между бульварами Гагарина и Негруцци образовались трудности движения транспорта, из-за того, что троллейбусы остановились. Ремонтные работы уже завершились", — говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время зарегистрированы пробки на виадуке в направлении центра.