Стало известно, куда Зотя уехала в свадебное путешествие

Недавно узаконившая свои отношения с Владом Дурней Алина Зотя отправилась в свадебное путешествие далеко от Молдовы

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Депутат молдавского парламента Алина Зотя, которая вышла замуж за Влада Дурня, опубликовала на своей странице в Instagram первые снимки из свадебного путешествия. Ранее она не говорила о том, какую страну посетит во время медового месяца.

🙏 #tokyo #tokyolove #amazing #travel #nature Публикация от Alina Zotea (@alinazotea) Окт 9 2017 в 9:27 PDT

О чем думал Михай Гимпу во время свадьбы Алины Зотя-Дурня>>>

Morning #Tokyo! #coffee #travel #nature #tokyotower Публикация от Alina Zotea (@alinazotea) Окт 9 2017 в 6:58 PDT

За последние несколько часов в ее профиле появилось большое количество фотографий из Токио. Судя по снимкам, депутат ест японскую еду, пьет обычный кофе и просто гуляет по окрестностям.

🌺 #tokyo #skytower #travel Публикация от Alina Zotea (@alinazotea) Окт 10 2017 в 4:12 PDT

Зотя узаконила свои отношения с Владом Дурня 30 сентября. Либералка держала втайне информацию о подготовке к бракосочетанию и каких-либо деталях церемонии. Сама свадьба состоялась в одном из ресторанов Кишинева. На церемонию помимо родственников были приглашены депутаты от Либеральной партии, в которую входит Зотя, в том числе глава политформирования Михай Гимпу.

🙏 #tokyo #japanesefood #morning Публикация от Alina Zotea (@alinazotea) Окт 9 2017 в 6:01 PDT

Алина Зотя перед свадьбой показала фото своего платья>>>

Всех интересовал вопрос о том, сменит ли депутат фамилию после замужества. Как призналась сама Зотя в комментарии ряду СМИ, она планирует взять фамилию супруга и стать Алиной Дурня.