Стало известно, куда Зотя уехала в свадебное путешествие

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Депутат молдавского парламента Алина Зотя, которая вышла замуж за Влада Дурня, опубликовала на своей странице в Instagram первые снимки из свадебного путешествия. Ранее она не говорила о том, какую страну посетит во время медового месяца.
О чем думал Михай Гимпу во время свадьбы Алины Зотя-Дурня>>>
За последние несколько часов в ее профиле появилось большое количество фотографий из Токио. Судя по снимкам, депутат ест японскую еду, пьет обычный кофе и просто гуляет по окрестностям.
Зотя узаконила свои отношения с Владом Дурня 30 сентября. Либералка держала втайне информацию о подготовке к бракосочетанию и каких-либо деталях церемонии. Сама свадьба состоялась в одном из ресторанов Кишинева. На церемонию помимо родственников были приглашены депутаты от Либеральной партии, в которую входит Зотя, в том числе глава политформирования Михай Гимпу.
Алина Зотя перед свадьбой показала фото своего платья>>>
Всех интересовал вопрос о том, сменит ли депутат фамилию после замужества. Как призналась сама Зотя в комментарии ряду СМИ, она планирует взять фамилию супруга и стать Алиной Дурня.