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Точный прогноз погоды в Молдове на 12 и 13 октября

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (152)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 11 октября, на территории всей страны ожидается солнечная погода, будет ясно, температура воздуха составит + 16 + 18 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 18 С в Кишиневе и + 20 С на юге.

Атмосферное давление пониженное —749 мм.рт.ст. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +16 С днем, а ночью +4 С. 

В центре республики ожидается от +16 до + 18 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 20 градусов днем и +6 С в ночные часы.

Ураганный ветер, архивное фото
© Sputnik/ Рамиль Нуриев
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В ближайшие дни — в четверг, 12 октября, и в пятницу, 13 октября, ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, также возможно и постепенное повышение температуры на один градус. В целом температура будет держать на уровне + 17 + 19 С.

Праздники

11 октября отмечается Международный день девочек (International Day of the Girl Child), который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года (резолюция 66/170) в знак признания прав девочек. Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.

Народные традиции

Этот день называют Днем Ильи Муромца.

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Илья Муромец известен как былинный герой и в народе считался заступником людей и защитником их от врагов. 11 октября крестьяне опасались и старались не покидать дом без необходимости, поскольку, согласно верованиям, именно сейчас можно подвергнуться сглазу и порче. Поэтому, 11 октября, по большей части, занимались домашней работой.

Нельзя было выметать сор из избы, поскольку это может привести к беде.

Зайцы долго окраску шерсти не меняют — по приметам, зима наступит нескоро.
Если человек родился 11 октября, то его талисманом является горный хрусталь.
Ветер 11 октября дует с северной стороны — зима будет суровой, с западной — снежной, с южной — мягкой.
Упавшие листья, в основном, лежат изнаночной стороной — примета, что будет хороший урожай в следующем году.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (152)

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Теги:
прогноз погоды, погода, Молдова, Кишинев
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