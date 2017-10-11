Список улиц Кишинева, где сегодня отключат электроэнергию

Red Union Fenosa сообщила, что 11 октября ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Публикуем список улиц, где сегодня в столице не будет электроэнергии.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Эксперт рассказал о возможности снижения тарифа на электроэнергию

Центр:

— ул. 31 Августа 110, Штефан чел Маре, 153, Тома Чорбэ 3-13, 4-26 — в период с 10:00 — 17:00

— ул. Трифан Балтэ 2-10, 11-43, Чокырлией 1, 7, 25-55, 2-14,ул. 1 Чокырлией1-9, 2-14, ул. 2 Чокырлией 1, 2, 4, 6/1, 17, 24, 4/3, Дялул Кукулуй 1, 3, Драгомирна, 3 — в период с 09:00 — 19:00

— ул. Друмул Виилор 30-34, 67-97, Фрумоаса 43-71, 56-88, Хынчешть 53-58, Валя Дическу 107-119, 144-160, Докучаев 13-31, 26-42 — в период с 09:20 — 18:00

— ул. В. Короленко 6/6 — в период с 09:00 — 15:00

Рышкановка:

— ул. Аэродромулуй 2, 4, 5, 6, 7, A. Дога 2/1, 14/1, 13/3, 13/5, 13А, 2-26, 7-23, ул А. Дога 11/1, 13/1, 13/4, 13/6, 13, ул Каля Мошилор,1 ул. Чиркулуй 5; 2 ул. Чиркулуй 2; 3 ул. Чиркулуй 2/1, Корнешть 7-17, 16-22, Д. Рышкану 2, Гр. Виеру 32, 33, ул. Пиетрэрией 3-19, 4-10, 24; 2 ул. Пиетрэрией 33, 25, ул. Пиетрэрией 3-43, 4-28- в период с 11:00 — 18:00

© Sputnik/ Дмитрий Бальтерманц Кишинев возобновил закупку электроэнергии в Приднестровье

— ул. Албишоара 74/2, 76/5, 76/6, 78/3, 78/4, 80/2, 80/3, ул. Крамей 3/1, 7, ул. Крамей 3, 3А, 7-11, ул Крамей 7,9, ул. И. Заикин 24-60, 51, Моара Рошие 23-49, 26-30,Мовила луй Бурчел 49 — в период с 11:00 — 17:00

Буюканы:

— ул. Скулень 38, ул-на Скулень 7, 20-48, 23, Басарабилор 37, Кэлэрашь 78, Милано 5-19, 58-68, Торино 1-29, 2-12 — в период с 09:10 до 19:00

— ул. Каля Ешилор 7 — в период с 09:00 — 17:00

— ул. Дойна и Ион Алдя-Теодорович — в период с 13:00 — 17:00

Чеканы:

— ул. Вадул-луй-Водэ 17, 17 A,Б,Ф,Г,И,Л,К,П,Р,С,T,В — в период с 09:20 — 19:00

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.