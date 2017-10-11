Опасная еда: что пытаются подсунуть молдавским покупателям

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Чего только не пытаются подсунуть доверчивым молдавским покупателям. Национальное агентство продовольственной безопасности Молдовы обнародовало результаты лабораторных исследований продуктов питания отечественного производства за июль-август этого года.
Так, в Единцах было начато служебное расследование по факту выявления в образце коровьего молока токсических элементов — свинца. Инцидент произошел на пункте сбора молока в селе Забричены Единецкого района. Предприняты необходимые меры, так что при следующей проверке нарушений не было выявлено.
В районе Сынжерей в образце молока нашли анаэробные организмы. Как сообщили в Национальном агентстве продовольственной безопасности, были разработаны меры предосторожности для пункта сбора молока, а закупка сырья у поставщика молока, где выявили сомнительный образец, запрещена до тех пор, пока недостатки были устранены.
В Кишиневе в образце мороженого специалисты нашли колиформные бактерии и анаэробные организмы.
В Глодянах выявили сальмонеллу в куриных окорочках и копченой рыбе. Этот же микроорганизм выявили и в пятикилограммовом образце куриных голеней украинского производства, которая была завезена в Кишинев. Указанные продукты были уничтожены. Сальмонеллу нашли и в 90-килогораммовой партии куриных голеней молдавского производства в Криулянах. Партию мясной продукции отправили на термическую обработку.
|
Denumirea produsului
|
Țara de origine
|
Denumirea indicatorului
|
Numărul raportului de încercări
|
Lapte de vacă
|
Republica Moldova
|
Elemente toxice (plumb)
|
Nr.2206 din 13.07.17
|
Lapte de vacă
|
Republica Moldova
|
Numărul de colonii aerobe
|
Nr.2258 din 13.07.17
|
Înghețată
|
Republica Moldova
|
Indici microbiologici(Nr. de colonii aerobe)
Bacterii coliforme
|
Nr.2303 din 20.07.17
|
Pulpă de găină
|
Republica Moldova
|
Salmonella spp.
|
Nr.1234 din 02.08.17
|
Pește afumat
|
Republica Moldova
|
Salmonella spp.
|
Nr.1236 din 02.08.17
|
Gamba de pui
|
Ucraina
|
Salmonell
Infantis
|
Nr. 2537 din
21.08.17
|
Sferturi de pui
|
Republica Moldova
|
Salmonella
S.Farsta
|
Nr. 2627 din
29.08.17