Опасная еда: что пытаются подсунуть молдавским покупателям

Свинец в молоке, сальмонелла в курице и рыбе, а также мороженое с бактериями: что еще можно найти на полках магазинов

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Чего только не пытаются подсунуть доверчивым молдавским покупателям. Национальное агентство продовольственной безопасности Молдовы обнародовало результаты лабораторных исследований продуктов питания отечественного производства за июль-август этого года.

© Sputnik/ Murad Orujov Кишиневцев травят просроченными продуктами

Так, в Единцах было начато служебное расследование по факту выявления в образце коровьего молока токсических элементов — свинца. Инцидент произошел на пункте сбора молока в селе Забричены Единецкого района. Предприняты необходимые меры, так что при следующей проверке нарушений не было выявлено.

В районе Сынжерей в образце молока нашли анаэробные организмы. Как сообщили в Национальном агентстве продовольственной безопасности, были разработаны меры предосторожности для пункта сбора молока, а закупка сырья у поставщика молока, где выявили сомнительный образец, запрещена до тех пор, пока недостатки были устранены.

В Кишиневе в образце мороженого специалисты нашли колиформные бактерии и анаэробные организмы.

В Глодянах выявили сальмонеллу в куриных окорочках и копченой рыбе. Этот же микроорганизм выявили и в пятикилограммовом образце куриных голеней украинского производства, которая была завезена в Кишинев. Указанные продукты были уничтожены. Сальмонеллу нашли и в 90-килогораммовой партии куриных голеней молдавского производства в Криулянах. Партию мясной продукции отправили на термическую обработку.