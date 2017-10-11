Дорожный коллапс: в Кишиневе появится новый круговой перекресток

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Новый перекресток с круговым движением появится в столичном секторе Чеканы на пересечении улиц Заводская и Индустриальная (Узинелор-Индустриалэ).

Как отметили в Национальном инспекторате по патрулированию, по итогам проведенного анализа было принято решение об организации шести перекрестков с круговым движением. Такая своеобразная реструктуризация дорожного движения в Кишиневе, который и дня не может протянуть без пробок, проводится в целях разгрузки трафика и для обеспечения безопасности.

© Sputnik/ Руслан Кривобок Кишинев и пробки: как вызвать такси и выжить

Ранее заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару заявлял Sputnik, что круговое движение на перекрестках проблему пробок в столице не решит, а, наоборот, может ее усугубить. Примером тому может послужить круг на Алеко Руссо — Московский проспект: ДТП там стали происходить чаще.

Эксперты отмечают, что пропускная способность большинства кишиневских автомобильных дорог рассчитывалась на семидесятые годы прошлого столетия и составляла 25-30 тысяч автомобилей. А сегодня только в одном лишь центре столицы постоянно сосредоточены порядка 150 тысяч транспортных средств, в то время, как в масштабах муниципия эта цифра близка к 500 тысячам частных авто.