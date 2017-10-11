В Молдову почтой отправили клад

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Из Франции и Германии в Кишинев почтой отправили две крайне ценных посылки, а в таможенных декларациях отправители указали совершенно другие объекты.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Важно знать: новые таможенные правила в Молдове

Как рассказали в Таможенной службе, в первом случае кишиневцу послали девять монет, датированных 1855-1870 годами с надписью "Napoleon III Empereur". В документах же отправитель назвал их "металлическими дисками".

Во втором случае жителю молдавской столицы из Франции направили посылку со штыком 1917 года, а в декларации указали, что внутри находится нож.

Раскрыта схема, как таможенники пропускали контрабанду через границу>>>

О стоимости найденных вещей не сообщается, но сейчас их изъяли для проведения экспертизы. Расследование продолжается.