В Молдову почтой отправили клад

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Из Франции и Германии в Кишинев почтой отправили две крайне ценных посылки, а в таможенных декларациях отправители указали совершенно другие объекты.
Как рассказали в Таможенной службе, в первом случае кишиневцу послали девять монет, датированных 1855-1870 годами с надписью "Napoleon III Empereur". В документах же отправитель назвал их "металлическими дисками".
Во втором случае жителю молдавской столицы из Франции направили посылку со штыком 1917 года, а в декларации указали, что внутри находится нож.
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О стоимости найденных вещей не сообщается, но сейчас их изъяли для проведения экспертизы. Расследование продолжается.