Смена судьи не помогла Киртоакэ

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Кишиневский суд в ходе заседания в среду продлил на 30 дней домашний арест отстраненного с поста столичного градоначальника Дорина Киртоакэ.

"Постановлено удовлетворить запрос прокурора и продлить на 30 суток домашний арест Дорина Киртоакэ", — сказал судья Александру Негру, подчеркнув, что его срок истечет 11 ноября.

Как сообщила адвокат Киртоакэ Татьяна Йову, сторона защиты опротестует это решение, считая его незаконным.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Минфин Молдовы приблизил отставку Киртоакэ: теперь слово за жителями Кишинева

Киртоакэ 25 мая задержали в рамках расследования уголовного дела о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет. Кроме того, в сентябре антикоррупционные органы страны сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

Канду рассказал, найдутся ли деньги на референдум по отставке Киртоакэ>>>

Недавно было принято решение передать дело Киртоакэ новому судье. Его выбирали случайным образом. Так, 11 октября, состоялось первое заседание под руководством Александру Негру.