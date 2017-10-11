У таксистов в Молдове будут проблемы

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Глава кабмина Молдовы Павел Филип повторно поднял проблему работы таксистов в стране, подчеркнув, что за прошедшие несколько месяцев никаких изменений в лучшую сторону не произошло.

В конце апреля этого года Филип уже поднимал данный вопрос в правительстве после того, как ряд таксистов, воспользовавшись погодными условиями, многократно повысил цены на поездки, отказываясь везти клиентов в снегопад.

"Еще раз возвращаюсь к вопросу представления услуг таксистов. Уже говорил об этом в апреле. Вещи никак не изменились с тех пор. Не знаю, какие еще усилия нужно предпринять, чтобы навести порядок в отрасли. Никто не выдает чеки, не говоря уже о техническом состоянии машин, соблюдении правил гигиены, речь как о водителях, так и об автомобилях", — сказал Филип.

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Премьер обратил внимание чиновников Национального агентства автотранспорта, Налоговой службы и МВД на необходимость принять должные меры, чтобы навести порядок.

"Люди должны знать также и то, какие действуют тарифы", — подчеркнул глава правительства.

Премьер обратил внимание на необходимость обязательного лицензирования/авторизации экономических агентов в этой области, установления кассовых аппаратов, техосмотре транспортных средств, обязательной проверки водителей до их выхода в рейс для обеспечения безопасности пассажиров и лояльной конкуренции в это сфере деятельности.