Тепло и сухо: точный прогноз погоды в Молдове на 13 и 14 октября

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 12 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, в целом весь день — солнечная погода, будет ясно, температура воздуха составит + 17 + 19 С.
Температурный режим
Максимальная температура воздуха составит + 19 С в Кишиневе и + 20 С на юге.
Атмосферное давление повышенное. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.
На севере Молдовы температура воздуха составит днем +17 С днем, а ночью +4 С.
В центре республики ожидается от +16 до + 19 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 20 градусов днем и +6 С в ночные часы.
В ближайшие дни — в пятницу, 13 октября, и субботу, 14 октября ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, также возможно и постепенное повышение температуры на один градус. В целом температура будет держать на уровне + 18 + 20 С.
Праздники
Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения
Народные традиции
Отмечали 12 октября праздник охотников. Была распространена традиция гуляний по порошам, чтобы добыть зайца.
Также 12 октября завершали застольями — собирались в гостях, общались и веселились. Славяне верили, что тепло возвращается на Феофана. Несмотря на пасмурную погоду, воздух в этот день, действительно, был очень теплым. Однако не нужно было расслабляться, поскольку в ближайшие дни наступало похолодание.
Кроме того, в церкви 12 октября почитается память святого Кириака-отшельника, ставшего иноком в возрасте 18 лет, подвязавшись в Коринфе на территории обители святого Евфимия. Прославился Кириак тем, что в 70 лет решил удалиться в пустыню, где ему прислуживал большой лев. Именно этот свирепый зверь охранял Кириака от разбойников, принимал еду из его рук. Однако тот же лев никогда не смел тронуть тех людей, которые приходили к Кириаку за советом или успокоением. Святой умер в возрасте 109 лет в 556 году. Тогда его постигла болезнь, но страдания Феофан переносил мужественно. Через 4 недели после своей смерти Феофан явился одному из своих послушников и попросил его открыть собственную могилу. Люди сделали это и ощутили дивное благоухание, увидев, что мощи святого источали миро, исцеляющее больных.