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Бармен разливает напитки

Пугающие данные: в Молдове пить спиртное начинают с 11 лет

© Sputnik/ Евгений Одиноков
Общество
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Республика Молдова находится в числе лидеров по потреблению спиртных напитков: каждый десятый подросток в стране начинает употреблять спиртное с 11 лет и даже раньше

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Цифры, от которых бросает в дрожь, — потребитель алкоголя в Молдове молодеет, заявил на заседании парламента в четверг депутат-социалист Владимир Односталко.

Алкоголь
© Photo: Shutterstock
Пьющая Молдова: топ основных причин потребления алкоголя в стране

По его словам, республика находится в числе лидеров по потреблению спиртных напитков. На каждого жителя республики старше 15 лет приходится по 18,2 литра алкоголя в год. Среднестатистический европеец потребляет 12,8 литра спиртного в год, а в глобальном масштабе — 6,3 литра.

Согласно статистике, 30% смертельных исходов среди молдавской молодежи связаны с алкоголем. Каждый десятый подросток в республике начинает употреблять спиртное с 11 лет и даже раньше. Исследование показало, что каждый десятый ребенок в возрасте 11 лет и каждый четвертый 13-летний школьник признался, что доходил до состояния алкогольного опьянения.

"Больше всего молодежь в Молдове потребляет пиво. Пивное потребитель на сегодняшний день молодеет. Последствия этого явления все видят. Наибольшую опасность, конечно, представляют крепкие алкогольные напитки", — сказал Односталко.

По его словам, стартовое потребление пива среди молдавской молодежи начинается с 15 лет.

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Депутаты-социалисты предложили повысить возрастную планку по продажам алкоголя с 18 до 21 года.

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Теги:
спиртное, потребление, пиво, алкоголь, парламент, Владимир Односталко, Молдова
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