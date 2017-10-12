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Президент Игорь Додон дал большую пресс-конференцию для СМИ 24.01.17

Додон выступил против изменения названия госязыка в конституции

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Наш родной государственный язык - это молдавский: так было, есть и будет, - заявил в ответ на инициативу депутатов от ЛДПМ изменить название языка страны Игорь Додон

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. В четверг президент Молдовы Игорь Додон заявил РИА Новости, что намерен блокировать инициативу об изменении в конституции названия государственного языка с "молдавского" на "румынский".

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© Sputnik/ European Parliament
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Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) предложила поправку к конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с "молдавского" на "румынский".

По словам председателя фракции Тудора Делиу, под проектом поставили подписи 34 депутата. Чтобы парламент перешел к обсуждению инициативы по изменению конституции, необходимо получить положительное заключение Конституционного суда (КС), принятое не менее чем четырьмя из шести судей.

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При этом поправка вступит в силу, если за нее проголосуют как минимум 67 депутатов в 101-местном парламенте.

"Не исключено, что запустят процедуру. Социалисты и президент категорически ее не поддержат. Я буду блокировать инициативу об изменении названия государственного языка", — отметил Додон.

Он пояснил, что по процедуре у Конституционного суда есть шесть месяцев, чтобы высказаться по этому вопросу, а затем проект переходит в парламент.

"Надеюсь, в парламенте 67 голосов не наберется. А если проголосуют, я не промульгирую (не подпишу — ред.). Наш родной государственный язык — это молдавский. Так было, есть и будет", — подчеркнул Додон.

Споры вокруг языковой темы продолжаются до сих пор. Однако, по данным переписи населения Молдовы в 2014 году, 52,7% населения страны утверждают, что говорят на молдавском языке, а 23,2% — на румынском.

Теги:
румынский молдавский, госязык, инициатива, президент, ЛДПМ, Тудор Делиу, Игорь Додон, Молдова
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