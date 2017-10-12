"Черная" пятница 13-ое: часть Молдовы погрузится во тьму

В пятницу 13-ого некоторые районы Молдовы останутся без света: часть республики погрузится во тьму

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. В добавок к объявленным геомагнитным бурям пятница 13-ое выдастся еще темной — компания Red Union Fenosa уведомила о плановых отключениях электроэнергии по всей стране.

Таким образом, в Кишиневе без электроэнергии останутся:

Кишинев, сектор Буюканы:

ул.Алуниш, 2-12, 7-9; Бисеречий, 1-5, 2-16; Драгомирна, 36; Хумулешть, 15-23, 18-24; Порумбреле, 2, 14-50; Рошиорь, 15-63, 20-88; В.Лупу, 119 — с 09.30 до 17.00.

Кишинев, сектор Буюканы, г. Дурлешты:

ул. 27 Августа, Александру чел Бун, А. Матеевича, переулок А. Матеевича, ул. Бисеречий, переулок Бисеречий, ул. Кауказулуй, переулок Кауказулуй, ул. Кимиштелор, второй переулок Кимиштелор, ул. Дачилор, переулок Дачилор, ул. Г. Асаки, Г. Кошбук, Хыртоапе, Хотинулуй, переулок Хотинулуй, ул. Извоарелор, Жунимий, М. Еминеску, М. Садовяну, Мирчешть, Н. Милеску Спэтарул, переулок Н. Милеску Спэтарул, ул. Порумбрелелор, Редиул Маре, переулок Редиул Маре, ул. Св. Георгия, переулок Св. Георгия, второй переулок Св. Георгия, ул. Е. Стратан, Штефан Водэ, Тимишиора, Трандафрилор, переулок Трандафрилор, ул. Т. Владимиреску, переулок Т. Владимиреску, ул. Виилор, Волунтарилор, Б. Заватин — частично с 09.30 до 17.00.

Кишинев, сектор Центр:

ул. Друмул Виилор, 30-34; 67-97; Фрумоаса, 43-71, 56-88; Хынчештское шоссе, 53-58; Валя Дическу, 107-119, 144-160; В. Докучаева, 13-31, 26-42 — с 09.20 до 18.00.

Кишинев, сектор Чеканы, ком. Будешты:

ул. А. Руссо. Будешть, Клопотнией, Колумна, Дечебал, Флорилор, Митрополит Варлаам, Пинтя Павел, Величко — частично с 09.00 до 17.30.

В течение дня отключения также планируются в Новых Аненах, Басарабяске, Кагуле, Кантемире, Комрате, Калараше, Каушанах, Чимишлии, Криулянах, Хынчештах, Яловенах, Леова, Ниспоренах, Оргееве, Страшенах, Штефан Водэ, Тараклии и Теленештах.

Дольше всех без света останутся жители села Антонешты (Штефан Водэ). У них электричества не будет с 08.00 до 20.00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.