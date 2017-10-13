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Мусорные баки

Кишиневскому мусору нашли новую дорогу

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Спецтранспорт по вывозу бытовых отходов из Кишинева перенаправят в объезд нескольких сел

КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik, Дарья Чернега. Жителям четырех сел района Новые Анены, возможно, станет легче дышать. Министерство экономики и инфраструктуры предлагает изменить маршрут, по которому движутся из Кишинева груженые мусоровозы на свалку в Цынцарены. Ранее их путь пролегал через Китросы, Тодирешты, село Жямэнэ и непосредственно Цынцарены.

Satul Țînțăreni
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
Сколько денег потрачено на свалку в Цынцаренах

Чтобы не беспокоить местных жителей, спецтранспорт будет объезжать эти села. Правда, право на глоток свежего воздуха местные жители в этом году вряд ли получат. Дорога требует капитального ремонта. С этой целью министерство экономики и инфраструктуры объявляет тендер на разработку документации и выполнение строительных работ. Их стоимость власти обещают уточнить после разработки проектной документации.

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Полигон по складированию бытовых отходов в селе Цынцарены возобновил работу летом 2017-го года. Этому событию предшествовала серия скандалов и акций протеста. Жители села Бубуечь, куда свозились отходы последние 4 года, неоднократно блокировали доступ к свалке, расположенной близ этого населенного пункта. Ситуация достигла пика, когда в 30-ти градусную жару Кишинев на несколько дней погрузился в мусорный коллапс.

Почему Цынцарены согласились складировать мусор Кишинева>>>

К решению проблемы помимо мэрии Кишинева подключилось правительство. В результате с местной администрацией Цынцарен был заключен договор, согласно которому власти обязались оборудовать свалку по современным стандартам, отремонтировать дорогу, ведущую на свалку и благоустроить село.

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Теги:
свалка, мусор, Цынцарены, Кишинев
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