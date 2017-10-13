День города Кишинева в пробках: как ходит общественный транспорт

Выходные в кошмарных пробках: центр Кишинева будет полностью перекрыт из-за празднования Дня города

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Гостям и жителям Кишинева стоит запастись терпением — в субботу движение транспорта в столице будет затруднено. Все из-за того, что в субботу на площади Великого национального собрания в столице запланированы праздничные мероприятия.

"Таким образом, с 23.00 пятницы, 13 октября, 06.00 воскресенья, 15 октября, будет приостановлено движение транспорта по бульвару Штефана чел Маре на отрезке улиц Измаильская и Михай Витязул будет приостановлено", — отметили в пресс-службе Национального инспектората по патрулированию.

Мэрия Кишинева информирует, что в связи с этим движение общественного транспорта будет перенаправлено на смежные улицы.

Троллейбусы, следующие маршрутами №1, 4, 5, 8 и 22, в оба направления будут ездить по улице Букурешть.

Маршрут троллейбуса №30 изменен следующим образом: с бульвара Дачия по улицам Букурешть, Измаильская, бульвар Штефана чел Маре, улица Чуфля, бульвар Дачия и далее по установленному маршруту в аэропорт.

Троллейбусы, следующие маршрутами №7, 10 и 24 будут ездить до Цирка.

А маршруты троллейбусов №25 и 29 сократятся до парка "Алунелул".

Автобусы №9, 11, 17, 46 и 122 будут ездить по улице Букурешть.

Маршрут автобусов №5 установлен следующим образом: с улицы Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони по улицам, Колумна, В. Александри, 31 августа 1989 года, Чуфля и далее по установленному маршруту. Обратно — бульвар Дачия, улицы Букурешть, Еминеску, Александру чел Бун, А. Пушкина и далее по установленному маршруту.

Автобусы №26 будут ездить с бульвара Ренаштерий по улицам Албишора, М.Витязул, бульвар Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту. Обратно — с бульвара Штефана чел Маре по улицам М. Витязул, Албишоара, бульвара Ренаштерий и далее по установленному маршруту.

А маршруты автобусов №18, 33 и 44 изменены следующим образом: с улицы Тигина по улицам 31 Августа, Измаильская, бульвар Штефана чел Маре, улицам К. Негруцци, бульвара Ю.Гагарина и далее по установленному маршруту.

Кишинев и пробки: как вызвать такси и выжить>>>

Важно! Водителям рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки.