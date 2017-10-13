Синоптики рассказали о сюрпризах погоды в Молдове

Метеорологи рассказали о том, как в ближайшие дни изменится погода в Молдове: к чему стоит готовиться

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Погода в Молдове — явление крайне капризное. То явные признаки осени — дождь и зябкий ветер, то "бабье лето" — солнечно и тепло. Какие погодные сюрпризы ожидают жителей республики в ближайшие дни, в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала синоптик Государственной гидрометеорологической службы страны Наталья Голуб.

"В ближайшие семь дней можем сказать, что погода в Молдове будет хорошей, за исключением субботы, 14 октября. Завтра ожидается понижение температур из-за холодного атмосферного фронта, который пройдет через территорию нашей страны. Порывы ветра местами достигнут до 15 метров в секунду", — рассказала собеседница.

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По ее словам, ночью температура воздуха составит +4..+9 градусов по Цельсию, а дневной максимум — от +12 до +17.

"Начиная с воскресенья как ночные, так и дневные температуры будут расти. Так в вечерние часы потеплеет с +7..+12 до +10..+15 градусов. А в дневные часы воздух прогреется с +17..+22 до 19..+24. Такая температура для текущего периода выше нормы на несколько градусов, но это не рекорд", — добавила эксперт.

Она также отметила, что теплые дни продлятся не долго, и "бабье лето" в Молдове задержится только на следующей неделе.

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"В целом нас ждет в ближайшие семь дней хорошая погода, однако местами ожидается усиления ветра, а в утренние часы слабые туманы", — добавила специалист.