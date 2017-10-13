Sputnik Молдова: постоянство признак мастерства

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Измеритель интернет-аудитории молдавских сайтов европейская компания Gemius опубликовала очередные данные посещаемости молдавских онлайн-ресурсов. Согласно обнародованной информации, сайт Sputnik Молдова не только сохранил лидирующие позиции в рейтинге, но и стал еще более популярным среди пользователей Интернета.

За отчетный период прирост аудитории составил почти 14 процентов, что позволило ресурсу возглавить ТОП-10 местного информационного сегмента Интернет-пространства.

СМИ Молдовы - ТОП-10

Для обеспечения прозрачности на медиарынке республики, а также следуя принципам демократического общества Sputnik ежемесячно публикует рейтинг популярных новостных ресурсов на основе данных, представляемых международным измерителем интернет аудитории Gemius. Данные независимых аналитических сервисов демонстрируют достоверную и объективную динамику востребованности того или иного ресурса среди населения Молдовы.

Gemius подсчитывает количество реальных пользователей, обладающих одним устройством выхода в Сеть.