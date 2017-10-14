Кишиневу исполняется 581 год: как столица будет отмечать

Праздничные мероприятия начнутся с раннего утра и продлятся почти до полуночи

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Празднование 581-летия Кишинева начнется в 8.30 с официальных почестей, когда состоится возложение цветов к памятнику Штефану чел Маре. Чуть позже пройдет богослужение в Кафедральном соборе.

© Sputnik/ Вадим Русу Проблемы Кишинева: кто и что мешает городу быть красивым

С 9.00 в центре молдавской столицы откроются различные выставки — живопись, графика, флористика, книги и многое другое.

Официальное открытие праздника запланировано на 11.00. Известно, что в торжествах примут участие пять иностранных делегаций из Румынии, Украины, Польши, Армении и Литвы. Также Кишинев поздравили с 581-летием администрации городов Клуж-Напока, Яссы, Будапешт и Вена.

В 12.00 часов начнется культурно-художественная программа на площадках, оборудованных претурами секторов вдоль бульвара Штефана чел Маре. Тогда же откроется международный конкурс народного танца на площади Великого национального собрания.

В 14.00 часов будет представлена художественная программа коллективов учебных заведений. В 18.00 часов начнется концерт, посвященный Храму города, который продлится почти до полуночи.