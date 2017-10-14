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Точный прогноз погоды в Молдове на 15 и 16 октября

© Sputnik/ Alexei Danichev
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (155)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +12, +17 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит +16 С в Кишиневе и +17 С на юге.

Атмосферное давление повышенное. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием. Ветер северо-западный до 3-8 метров в секунду. 

Снегопад в Кишиневе
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
Синоптики Молдовы рассказали о снеге в октябре

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +15 С днем, а ночью +4, +7 С.

В центре республики ожидается от +13 до + 16 С в дневные часы и +5, +8 С — ночью. На юге температура поднимется до +14, +17 градусов днем и до +9 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в воскресенье, 15 октября, и понедельник, 16 октября, ожидается переменная облачность, а в центре и на севере в воскресенье ожидается небольшой дождь. В целом температура будет держать на уровне +17, +23 С.

Праздники — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии

Покров — древний праздник славян, означавший конец осенних хороводов, начало зимних посиделок. Считалось, что Сварог покрывает Землю павшим листом да кличет Светлых Богов на Небо (в Сваргу). 

Церковный православный календарь на 2017 год
Nicolai Kibich
Православный календарь на 2017 год

С введением христианства этот праздник отмечался в честь пресвятой Богородицы и ее чудесного плата.

В народной традиции в этот день отмечалась встреча осени с зимой, и корнями этот праздник уходит очень глубоко. Само название народные верования связывали с первым инеем, который "покрывал" землю, указывая на близость зимних холодов. День Покрова совпадал с полным окончанием полевых работ и серьезной подготовкой к зиме. Примерно с этих дней начинали топить в избах: начинали работать пряхи и ткачихи. 

Народные приметы

Какова на Покров погода, такова и зима.

Откуда ветер дует, оттуда и ждите морозов.

Если на Покров выпадет снег, то и 8 ноября (Дмитриев день) снежным будет, а если нет — то и на Екатерину (7 декабря) снега не видать.

Журавли на Покров отлетели, ждите зиму раннюю да студеную;

Если к Покрову дуб и береза облетели полностью, зима не будет яриться, а вот если листья на них остались, то впереди сильные морозы и ветра.

Если первый снег пройдет до Покрова, то зимы долго ждать.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (155)

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Теги:
погода, прогноз, Покров Пресвятой Богородицы, Госгидрометеорологическая служба, Молдова
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