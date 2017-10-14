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Международная ассамблея столиц и крупных городов

Какие перспективы обнаружили города-побратимы в рамках конференции МАГ

© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Общество
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Представители Тирасполя, Калуги и Новосибирска рассказали корреспонденту Sputnik о перспективах сотрудничества между городами-побратимами

ТИРАСПОЛЬ, 13 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. У Тирасполя предполагаются интересные проекты сотрудничества с Калугой, Омском, Новосибирском, на сегодняшний момент с этими городами взаимодействие в большей степени происходит по культурным и спортивным мероприятиям. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал глава города Тирасполь Олег Довгопол в рамках состоявшегося пленарного заседания Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ). 

Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
В Тирасполе собрались представители 15 городов

"Мы обладаем большим культурным потенциалом, и отправляем в эти города свои творческие коллективы. Также взаимодействуем в рамках спортивных мероприятий. Есть небольшая часть экономических проектов, которые мы также пытаемся реализовать с нашими городами-побратимами", — отметил градоначальник.

По словам Довгопола, приоритетом для тираспольской администрации стало возобновление побратимских отношений с теми городами, которые всегда протягивали руку помощи Тирасполю, и продолжают дружить, вне зависимости от политических пристрастий. Он привел примеры взаимодействия в прежние годы с городами-побратимами, которые оказывали посильную помощь Тирасполю.

"В свое время в Тирасполе был выстроен Дом-интернат для престарелых людей. Одним из участников его строительства был город Калуга. Или, к примеру, промышленный флагман Тирасполя "Тиротекс" был заложен нашим городом-побратимом Тернополь, который еще в советские времена изъявил желание реализовать этот проект", — вспомнил он.

Как отметил в интервью корреспонденту Sputnik заммэра города Новосибирска Артем Скатов, для новосибирских властей очень важно, чтобы продукция высокого качества, которая представлена в Тирасполе и в целом в Приднестровье, появилась на прилавках их города.

"Новосибирск, как столица Сибири заинтересован, прежде всего, в приднестровских продуктах питания – фруктах, овощах, в алкоголе, которым славится регион – во всем качественном товаре, что может предложить приднестровский производитель. Сейчас остается решить таможенные проблемы по этому вопросу", — рассказал Скатов.

По словам заммэра Новосибирска, с Тирасполем новосибирцы готовы внедрить ту же практику, что и с Минском, когда на две недели в столицу Сибири приезжают десятки фур с белорусскими товарами и выставляют их на ярмарке. 

Тирасполь
© Sputnik/ Ирина Ляхова
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"Ярмарки пользуются огромной популярностью у сибиряков. Прорабатываем сейчас вопрос, чтобы организовать такую же выездную ярмарку и из Тирасполя. Необходимо лишь решить юридические моменты такой выставки-продажи", — подчеркнул он.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов отметил, что между Калугой и Тирасполем, которые стали городами-побратимами в 2013 году, необходимо более широко развивать партнерские отношения.

"Это укрепление развития народной дипломатии. Благодаря ей решаются все вопросы по проведению инвестиционных, экономических форумов в присутствии всех предпринимателей на площадке у нас в Калуге и у вас в Тирасполе. И главная цель проведения этих форумов — непосредственное подписание конкретных контрактов", — пояснил он.

Иванов также обратил внимание на то, что для взаимодействия обоих городов перспективно развитие туризма, культурных связей, обмена молодыми людьми в сфере спорта, а также экономического сотрудничества, которое необходимо организовать так, чтобы заинтересовать предпринимателей и подвигнуть их к тому, чтобы они приехали на место и определили для себя нишу, которую они смогут восполнить.

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Теги:
взаимодействие, сотрудничество, Международная ассамблея столиц и крупных городов, Артем Скатов, Олег Довгопол, Александр Иванов, Новосибирск, Калуга, Тирасполь
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