Храмовый праздник не только в Кишиневе: Вулканешты отмечают 305-летие

Храм Кишинева, как и храмы других населенных пунктов Молдовы, в том числе и города Вулканешты, приурочен к православному празднику Покрова Богородицы

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В субботу, 14 октября, не только Кишинев отмечает храмовый праздник. Вулканештам, южному городу Молдовы, входящему в состав Гагаузии, исполняется 305 лет. С праздником город поздравила башкан Гагаузии Ирина Влах.

"Дорогие жители Вулканешт, сердечно поздравляю с 305 юбилеем вашего города. Вы заслуженно славитесь в Гагаузии и далеко за ее пределами своим трудолюбием, неиссякаемым жизненным оптимизмом, сплоченностью и любовью к своему родному городу и к нашей автономии", — написала Влах на своей странице в соцсети Facebook.

Башкан подчеркнула, что Вулканешты пользуются особым вниманием и поддержкой со стороны региональных властей.

"Третий год подряд мы направляем многомиллионные средства на развитие социальной сферы и городской инфраструктуры. Ведется ремонт и переоборудование детских садов, школ, спортивных объектов и районной больницы. При поддержке Турецкой Республики в будущем году мы приступим к решению давно назревшей городской проблемы – реконструкции водных и канализационных сетей. Совместными усилиями мы возродим Вулканешты и сделаем ваш город по-настоящему уютным и комфортным для каждого жителя", — написала Влах.

На праздник в Вулканешты прибыли представители шести стран — России, Турции, Белоруссии, Болгарии, Украины и Румынии.

В городе проходят выставки детских рисунков "Красота земная", картин вулканештской художественной школы и конкурс детского рисунка на асфальте "Мой сказочный мир".

Праздничный концерт на городской площади начнется в 18:00. В 21:30 запустят праздничный салют, а затем выступит DJ SkyFeel.