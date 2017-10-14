В Унгенах обитают опасные змеи: как в городе очутилась очковая кобра

КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik, Дарья Чернега. В коллекции Павла Секрий более 40 животных, а ее жемчужиной стали экзотические пресмыкающиеся. Хамелеон, геккон, крокодил и несколько видов змей, кобра, удав и питон, – это далеко не весь перечень рептилий, обитающих в одном из унгенских дворов.

Навыки общения с ползучими хищниками Павел Секрий получил много лет назад. Он — уроженец Казахстана. В молодости работал змееловом в пустынях Туркмении.

"Человек, который работает со змеями, знает их повадки. Например, гюрза может прямо с места прыгнуть на полтора-два метра, поймать ласточку и упасть на то же место. То есть у нее высокая скорость. Кобра – благородная змея. Ее подъем и бросок сопоставим с вытянутой рукой человека. Поэтому когда я вижу ее бросок, не боюсь", — поделился мужчина.

Он также добавил, что ищет пару для самки кобры и надеется, что в будущем у нее родится потомство. Для семьи Секрий экзотические питомцы – общее увлечение. Мужчина рассказал, что после свадьбы все вырученные деньги они с женой потратили на покупку животных. После переезда в Унгены семья жила в квартире. Но из-за того, что пространства на всех питомцев не хватало, переехали в дом на земле.

Житель Унген Павел Секрий обустроил во дворе своего дома мини-зоопарк © Sputnik/ Дарья Чернега

Житель Унген Павел Секрий обустроил во дворе своего дома мини-зоопарк © Sputnik/ Дарья Чернега

Житель Унген Павел Секрий обустроил во дворе своего дома мини-зоопарк © Sputnik/ Дарья Чернега

Житель Унген Павел Секрий обустроил во дворе своего дома мини-зоопарк © Sputnik/ Дарья Чернега

Житель Унген Павел Секрий обустроил во дворе своего дома мини-зоопарк © Sputnik/ Дарья Чернега 1 / 5 © Sputnik/ Дарья Чернега Житель Унген Павел Секрий обустроил во дворе своего дома мини-зоопарк

Тем, кто хочет купить в дом рептилию, Павел дает несколько советов о правилах безопасности. Змеи очень хорошо чувствуют запах крови. Поэтому, женщинам, например, не стоит приближаться к ним во время так называемого цикла. Если перед тем, как приблизиться к змее хозяин поиграл с потенциальной пищей – кошкой, собачкой или разделывал мясо и не помыл руки – стоит ждать атаки.

"Она не бросается, но хватает за руку. А когда понимает, что это не пища, отпускает. Однако ощущения после этого очень неприятные", — рассказал Секрий.

Держать в доме удава или питона, когда есть маленький ребенок, тоже рискованно. Такие змеи обычно стараются задушить живые существа, которые по размеру подходят в качестве пищи, рассказал коллекционер. Еду для своих питомцев Павел выращивает самостоятельно и держит их в сытости. Любимые лакомства экзотических змей – голуби и крысы. А вот соседи к такому "хозяйству" относятся с опаской. Сын Сергея – Марин рассказал забавный случай.

"Кто-то в округе распространил слух, что мы в соседнее озеро пустили анаконду. После этого все боялись там купаться. Все лето никто не заходил в то озеро, думали, что там плавает анаконда", — поделился Марин.

Своих животных семья Секрий не продает, но с радостью готова некоторые экземпляры поменять на что-то необычное.