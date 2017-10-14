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Крушение самолета в Кот-д'Ивуаре

Разбившийся в Кот-д'Ивуаре самолет зарегистрирован в Молдове

© Photo: Twitter/ Blanko Gbich
Общество
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Орган гражданской авиации Молдовы подтвердил, что разбившийся в субботу в Кот-д'Ивуаре самолет был зарегистрирован в Молдове

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Орган гражданской авиации будет участвовать в расследовании причин авиакатастрофы в Кот-д'Ивуаре. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе этой структуры.

"Группа представителей Органа гражданской авиации Республики Молдова в срочном порядке отправляется в Кот-д'Ивуар для участия в качестве наблюдателя в расследовании причин авиакатастрофы самолета АН-26, зарегистрированного в Молдове. Авиасудно, которое принадлежит компании "Valan International Air Cargo" перевозило груз на основе контракта с французской армией", — говорится в сообщении. 

Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
МИДЕИ прокомментировало данные о гибели граждан Молдовы в Кот-д'Ивуаре

Как уточнили в ОГА, структура держит связь с властями Кот-д'Ивуара, чтобы "идентифицировать состав экипажа и личности жертв, а также узнать последние данные об обстоятельствах катастрофы".

"По предварительным данным, в момент крушения в Абиджане были неблагоприятные погодные условия из-за сильной грозы", — говорится в сообщении.

Премьер Молдовы Павел Филип распорядился создать антикризисный штаб для выяснения обстоятельств авиакатастрофы.

Грузовой самолет вылетел из аэропорта Абиджана в субботу около 8.30 по местному времени (11.30 по кишиневскому времени), однако вскоре упал в море. Известно, что обломки самолета постепенно вынесло на берег.

Международные СМИ сообщили о том, что при крушении четверо граждан Молдовы погибли, еще двое пострадали. Также травмы получили четыре гражданина Франции. Официально молдавские власти пока не подтвердили информацию о том, что среди погибших есть граждане нашей страны.

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Теги:
самолет, Valan International Air Cargo, Орган гражданской авиации, Молдова
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