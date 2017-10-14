Тирасполь празднует юбилей: как это происходит

Город на Днестре - так переводится название города Тирасполя с греческого – 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, широко отмечает свой храмовый праздник

ТИРАСПОЛЬ, 14 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Тирасполь в День Прокрова, 14 октября, отмечает юбилей – 225 лет основания города. Программа празднования очень насыщенная и началась с раннего утра, завершится праздник уже поздно вечером. По всему центру города тут и там разбиты различные выставка-продажи — промышленной и сельскохозяйственной продукции, экспозиции прикладного искусства и детского творчества, открыты музыкально-ярмарочные подворья.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA День города Тирасполь 2017

В праздничных мероприятиях принимают участие многочисленные гости с правого берега Днестра, России, Украины. Большая часть из гостей прибыли в город накануне, собравшись на пленарном заседании Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), которая прошла в полном формате 13 октября с участием делегаций из 15 городов-побратимов. К празднованию юбилея присоединился сегодня также посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.

Под покровом Пресвятой Богородицы

Начался праздник с Божественной литургии во всех храмах города-именинника и колокольным звоном в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Как ранее писал Sputnik, в городе главной церковью была и ныне есть Покровская, кроме того, самая большая винная ярмарка тоже называлась Покровская, и на нее съезжалось много людей, поэтому так и сошлось, что в Покров день Тирасполь традиционно отмечает свой храмовый праздник.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA Какие перспективы обнаружили города-побратимы в рамках конференции МАГ

После литургии состоялся Крестный ход, который завершился молебном на главной городской площади, названной именем фактического основателя Тирасполя Александра Суворова. Однако официальная церемония открытия Дня города состоялась у Тираспольской крепости, откуда зарождался Тирасполь.

"Тираспольская крепость — это фортификационное укрепление, построенное Суворовым в противовес Бендерской крепости, где в то время базировались турки, отбило охоту у врагов идти на эту землю с мечом. Именно здесь была заложена основа мира и именно здесь мы начинаем сегодня наш замечательный праздник", – отметил глава города Олег Довгопол.

На Мемориале Славы и у памятников основателей города прошла церемония возложения цветов, после чего стартовал праздничный театрализованный концерт "Славен город на Днестре".

© Sputnik / IRINA LEAHOVA День города Тирасполь 2017

"В историческом действии, свидетелями которого мы стали, прослеживается связь времен. Перед нами прошли основатели Тирасполя — Великая Екатерина, Суворов, майор де Воллан. Мы увидели парад мушкетеров и сегодняшних суворовцев", — сказал с праздничной сцены лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Тирасполь отмерил расстояние до городов-побратимов

Перед официальным стартом праздника у площадки перед Центральной почтой прошло открытие памятного знака-указателя с названием городов-побратимов. Перерезать ленточку на торжественной церемонии предоставили молодым тираспольчанам.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA День города Тирасполь 2017

"Мы вчера очень плотно поработали на конференции МАГ, и уже вечером звучали такие слова, что мы уже не просто друзья, а родственники. Вы знаете, говорят, чем дальше родственники, тем они ближе. Новосибирск – самый дальний: 4300 км", – отметил на открытии заммэра города Новосибирск Артем Скатов.

На главпочтамте прошла также презентация нового почтового выпуска. Новая коллекция к 225-летию Тирасполя состоит из восьми марок, на которых изображены четыре памятника и четыре исторических здания. Еще две марки посвящены 50-летию открытия первой троллейбусной линии города.

Праздник продолжается

Праздник в самом разгаре, и тираспольчан ожидает еще немало сюрпризов. Это показательные выступления байкеров, парад невест, интерактивный зоопарк и праздник вина "Дулче-й винул".

В 18.00 прошло световое шествие с участием творческих коллективов города и байкеров от театральной площади до площади им. А.В. Суворова, где по прибытию колонны организовали световую шоу-программу "Огни столицы".

© Sputnik / IRINA LEAHOVA День города Тирасполь 2017

Далее в программе — праздничный концерт "Импульсы города" с участием вокалистов и инструменталистов Тирасполя. В 21.00 прогремит праздничный салют, а после перед публикой с шоу-программой выступит победитель Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2017" группы "DoReDos".