Два года Филата в тюрьме: как экс-премьер Молдовы живет за решеткой

Ровно два года назад задержали бывшего премьера Молдовы Владимира Филата: что изменилось за это время в жизни экс-главы кабмина

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. В воскресенье, 15 октября, исполняется ровно два года с момента задержания экс-премьера Молдовы Владимира Филата, позднее приговоренного к 9 годам лишения свободы за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Sputnik решил вспомнить всю хронологию событий того, как первый в истории Молдовы экс-премьер оказался за решеткой.

Долой неприкосновенность депутата

Ровно год назад, на тот момент генеральный прокурор республики Корнелиу Гурин пришел в парламент с сообщением о том, что у правоохранительных органов появились подозрения в отношении экс-лидера Либерально-демократической партии Молдовы Владимира Филата, попросив парламентариев лишить их коллегу депутатской неприкосновенности.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Экс-премьер Молдовы Владимир Филат на заседании парламента 15 октября 2015 года, когда его лишили депутатской неприкосновенности

В итоге соответствующее решение поддержало большинство законодателей кроме либерал-демократов. Сразу после этого в здание парламента прибыли сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) во главе с руководителем структуры Виорелом Кетрару.

Задержание, обыски и уголовное дело

Уверенно проследовав в здание НАЦ для допроса в день задержания, Филат еще не догадывался, что следствие решит сразу поместить его в изолятор на 72 часа по подозрению "в пассивной коррупции в особо крупных размерах" и в "извлечении выгоды из влияния с получением ценностей в особо крупных размерах" по делу "Banca de Economii".

Вечером 15 октября 2015 года в доме и в офисе Филата с санкции прокуроров прошли обыски. На следующий день проверки прошли в доме родителей политика в селе Лэпушна. Затем было объявлено об открытии уголовного дела.

Прокурор Адриана Бецишор рассказала, что при обысках в доме экс-премьера Молдовы обнаружены и изъяты документы, подтверждающие связь с предприятиями, которые фигурируют в деле о нарушениях в "Banca de Economii". После чего по решению суда Филата поместили под предварительный арест, который затем постоянно продлевался до вынесения приговора — 27 июня 2016 года.

Судебный процесс и показания коллег-депутатов

Судебные тяжбы по делу Филата продолжались чуть более восьми месяцев. Часть срока предварительного ареста обвиняемый отбывал в изоляторе НАЦ, а затем был переведен в камеру пенитенциара №13 в Кишиневе.

В тоже время обыски по месту жительства Филата продолжились. В итоге правоохранители изъяли у него банковские карты, оружие, боеприпасы, дорогостоящие часы, флешки и другие предметы. Параллельно был наложен секвестр на имущество бывшего главы правительства, в том числе на банковские счета, а также арестованы его автомобили.

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Показания, как выяснилось в ходе расследования, против Филата давали даже депутаты. Это, в частности, подтвердил и Гурин. Кроме того, Бецишор сообщала, что на обвиняемого писали доносы и высокопоставленные чиновники. Их заявления подтвердили подозрения обвинения.

Приговор вынесен

Суд столичного сектора Буюканы 27 июня 2016 года вынес Филату обвинительный приговор, лишив его свободы на 9 лет, которые он должен отбыть в пенитенциаре закрытого типа.

Согласно решению первой инстанции, экс-премьера обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч леев. Суд запретил Филату занимать определенные должности в течение пяти лет и лишил его высшей государственной награды, "Ордена республики", который он получил из рук четвертого президента Николая Тимофти в 2013 году. Также судейская коллегия постановила конфисковать незаконно нажитое Филатом имущество на общую сумму в 791,2 миллиона леев. Полный текст приговора экс-премьера состоит из 271 страницы.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Экс-премьер Молдовы Владимир Филат на объявлении приговора 27 июня 2016 года в суде сектора Буюканы в Кишиневе

Ни сторона защиты, ни прокуроры не согласились с вердиктом первой инстанции и оспорили приговор. Сторона обвинения требовала приговорить Филата к 19 годам заключения, а его адвокаты настаивали на освобождении своего клиента.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь В каких условиях содержится Филат

Коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева на заседании 11 ноября 2016 года не изменила срок заключения. Обе стороны оспорили вердикт и в Высшей судебной палате, которая 22 февраля 2017 года приговор не изменила.

Где должен и где сидит Филат?

Отбывать наказание Филат должен в пенитенциаре №2, расположенном на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией в Липканах. Экс-премьер должен находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить на территорию пенитенциара лишь на два часа.

Однако до сих пор он находится в тюрьме №13 в Кишиневе, так как следственные органы расследуют дела, где фигурирует Филат, и проводят его допросы. Как ранее заявлял и.о. директора Департамента пенитенциарных учреждений Молдовы Аурелиу Сухан, пока Филата допрашивают в рамках следствия, нет смысла перевозить в Липканы. По словам чиновника, в секторе, где сейчас сидит экс-премьер, разрешено проводить ремонт в камерах за счет заключенного. Как сказал Сухан, этим решил воспользоваться и Филат. Чиновник добавил, что бывший премьер ведет себя спокойно, поэтому ему разрешили иметь в камере телевизор и другие предметы.

Экс-премьера регулярно посещают отец и брат, но чаще всего к нему приходит прокурор. К Филату заходят иногда и бывшие коллеги по партии — депутаты Тудор Делиу, Мария Чобану. О том, навещает ли его бывшая супруга Анжела Гонца, неизвестно. Кстати, спустя день после оглашения приговора Филат заявил о разводе с Гонцей.

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Срок Филату может быть изменен

Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры РМ Виорел Морарь заявлял Sputnik, что Филат проходит подозреваемым и по другим статьям обвинения, "следствие по которым пока не завершено". Эти обвинения касаются объемного дела о преступления в банковском секторе.

В августе 2017 года Филат обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Бывший глава правительства не согласен с решением судей, вынесших решение о тюремном наказании. Представлять интересы Филата в ЕСПЧ будет его адвокат Игорь Попа.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь ВСП объяснила окончательный приговор Филату

А в сентябре этого года адвокаты Филата снова обратились в Высшую судебную палату страны с требованием освободить их клиента. Сторона защиты потребовала от ВСП отменить вердикты молдавских судов, пересмотреть дело и вынести новое решение об оправдании и освобождении Филата из-под стражи".

Конфликт Филата с адвокатом

Адвокатская контора "Попа и Ассоциация" (Popa şi Asociaţii), которая защищает интересы Филата, судится со своим клиентом. Об этом свидетельствуют судебные решения. Согласно вердикту суда столичного сектора Центр, адвокат Кристина Банку еще 10 мая этого года обратилась в инстанцию с тем, чтобы та принудительно обязала Филата оплатить адвокатские услуги.

В заявлении сказано, что Филат 17 марта 2015 года заключил с адвокатской конторой договор об оказании юридической помощи. Кроме того, адвокаты обратили внимание суда на то, что их клиент не оплатил им услуги, которые они предоставляли ему с января 2016 по апрель 2017 года. Речь идет о суммах в миллион 317 тысяч 343,05 евро, 105 тысяч 191,7 долларов США и 233 тысячах 14,47 лея.

В своем заявлении адвокатская контора уточняет, что 21 апреля в присутствии посредника между сторонами было заключено примирительное соглашение, по которому Филат обязуется перечислить указанную сумму. Поскольку обязательство он не выполнил, адвокаты обратились в суд, чтобы инстанция признала законным заключение договора о примирении сторон и, соответственно, обязала выплатить указанную сумму.

Суд столичного сектора Центр отказал адвокатской конторе, при этом оставив право оспорить решение в Апелляционной палате. Именно туда адвокаты Филата и обратились.