Гостеприимная Молдова: cтереотипы туристов о нашей стране

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik, Елена Комолова. Молдова — страна с интересной историей, богатой культурой, красивыми традициями, вкусной кухней и известными далеко за пределами республики винами. Но самое главное — здесь проживают хорошие, гостеприимные и трудолюбивые люди с широкой душой. Однако несмотря на все эти плюсы Молдова не манит туристов, так как привлекательность нашей страны среди иностранцев достаточно низкая.
- Noaptea muzeelor, cetatea Soroca© Sputnik/ Rodion PROCA
- Noaptea muzeelor, cetatea Soroca© Sputnik/ Rodion PROCA
- Бендерская крепость© Sputnik / IRINA LEAHOVA
- Бендерская крепость© Sputnik/ Igor Vzorov
- Монастырь Кондрица© Sputnik/ Евгений Панасенко
- Монастырь Кондрица© Sputnik/ Евгений Панасенко
- Женский Свято-Георгиевский монастырь в Суручень© Sputnik/ Евгений Панасенко
- Кэприянский Свято-Успенский Монастырь© Sputnik/ Евгений Панасенко
- Кэприянский Свято-Успенский Монастырь© Sputnik/ Евгений Панасенко
- Свято-Параскевинский Хынковский женский монастырь© Sputnik/ Евгений Панасенко
- Монастырь в Цыпово© Photo: Игорь Взоров
- Монастырь в Цыпово
- Молдавский флаг и Триумфальная арка в Кишиневе© Fotolia/ Leonid Andronov
- Красная мельница в Кишиневе© Sputnik/ Дарья Чернега
- Дом купца Назарова, последние лет десять просто разрушается. Ему около 150 лет.© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Бывшая гимназия, "Дом Брежнева", а теперь просто руины.© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Здание больницы на улице Колумна, по некоторым данным - старейшей в Кишиневе.© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Дом по улице 31 августа 1989 года, 157. При взгляде на него комментарии становятся излишними© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Что отталкивает туристов?
1. Дороги, мусор и мрак
Качество дорог, кучки мусора и отсутствие освещения даже на центральных улицах Кишинева — огромный минус с туристической точки зрения. Внешний вид столицы должен привлекать, а не отталкивать. Впрочем, в ужас от столичных пейзажей приходят не только иностранцы, но и местные жители.
2. Музеи, которые не работают по выходным
Власти страны для привлечения туристов в республику предложили организовывать мини-туры по Молдове. Однако, если человек приедет в Кишинев в такое короткое путешествие, то рискует столкнуться с тем, что большинство музеев в выходные дни закрыты. Эту ситуацию, как считают представители.
3. Отсутствие культуры вождения
Туристы удивляются стилю вождения в Молдове. Чего только стоят кишиневские маршрутки — подрезают, не уступают, нарушают ПДД. Впрочем, водителей-лихачей хватает в любом городе нашей страны. А еще туристы поражаются обилию припаркованных вдоль узких улиц Кишинева автомобилей.
4. Скучный Кишинев, нет развлечений, куда сходить?
Каждый из нас сталкивался с проблемой куда сводить и что показать иностранным гостям в Кишиневе. И так на вскидку хватит пальце одной руки, что можно показать в нашем городе. При этом всю столицу можно обойти за весь день. Впрочем, если знать историю родного города, то всегда можно заинтересовать собеседника. Однако, гостей, которые предпочитают хлеб и зрелища в столице, увы, ничем не удивить…
Четыре стереотипа о Молдове
Как рассказала в интервью Sputnik начальник департамента внутреннего туризма российской компании "Интурист", эксперт ассоциации туроператоров России и член общественной комиссии при Ростуризме Мария Леонова, в последнее время у туристов и общественности сложилось четыре стереотипа о Молдове.
- Во-первых, Молдова — совершенно аграрная страна-придаток.
- Во-вторых, некачественные молдавские вина, вокруг которых была поднята шумиха, в том числе в российских СМИ.
- В-третьих, достаточно развитые националистические настроения на территории республики.
- В-четвертых, совершенно не развитая инфраструктура — как будто ее и вовсе нет.
Стереотипы, которые оказались мифом
Как рассказала Леонова, посетив республику в рамках ознакомительного тура, все стереотипы оказались развенчаны.
"Убедились, что Молдова готова принимать российских туристов, и у нее есть для этого квалифицированные прекрасно говорящие на русском языке гиды. В отелях, ресторанах персонал русскоговорящий. И настроение гостеприимное. Это, конечно, вызывает положительные эмоции", — добавила эксперт.
Говоря о стереотипе о некачественном вине, собеседница пояснила, что, поездив по винным предприятиям страны, она отметила тенденцию сохранения традиций Молдовы, как винной республики.
"Однако при этом на молдавские винники используют совершенно новые технологии и достаточно жесткие внутренние стандарты качества. Поэтому миф о некачественном вине тоже развенчан", — рассказала Леонова.
Специалист также прокомментировала и гостиничную инфраструктуру: "Гостиницы, в которых мы проживали, полностью соответствуют той категории, на которую они номинировались".
"Разрабатывая это направление, к примеру, у нас в "Интуристе", было изучено очень много материала о Молдове — как много фестивалей проходит сейчас на территории республики. Здесь прекрасная инфраструктура, которая привязана к туристической — количество заправок очень большое, не везде, конечно, но есть идеальные дороги", — сказала эксперт.
По ее словам, единственный минус — это освещение. "Очень темно. Для столицы существует понятие как "вечерний бренд". Люди, которые приезжают должны иметь возможность и прогуляться вечером. Это надо решать", — заключила эксперт.
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