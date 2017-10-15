О чем предупреждают астрологи: чего ждать от следующей недели

Как начать следующую неделю: Овны легко выйдут из тупиковой ситуации, если воплотят в жизнь свои идеи, для Тельцов наступает идеальное время для ремонта, у Козерогов - аврал на работе и дома, а Рыбам стоит задуматься о финансах

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Астролог Андрей Рязанцев представил прогноз на следующую неделю — с 16 по 22 октября. В беседе Sputnik Кыргызстан он рассказал, что завершается очередной лунный цикл и в ночь с 19 на 20 октября будет новолуние.

Советы астролога на следующую неделю

Как отметил Рязанцев, до 18 октября необходимо завершить начатые ранее дела, вернуть долги, провести встречи, которые откладывались. По его словам, это удачный день для свиданий и важного семейного разговора.

Четверг, как советует астролог, нужно провести как можно спокойнее. Повышенная утомляемость и раздражительность не позволят провести встречи, свидания и поездки на должном уровне, а покупки окажутся невыгодными. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что нужно остерегаться краж и дорожно-транспортных происшествий.

Он отметил, что 20 октября начнется новый отсчет времени в личных отношениях и бизнес-проектах.

"Луна будет в Скорпионе, что поможет расстаться с неудачным прошлым и начать жизнь с чистого листа. Процесс может проходить болезненно, но именно через признание собственных ошибок удастся избавиться от груза прошлого. Это лучший день для борьбы с привычками, от которых давно хотелось избавиться", — сказал астролог.

Прогноз по знакам зодиака

Овен. Партнеры по работе и браку будут излишне драматизировать происходящие события. Не поддавайтесь на их провокационные замечания и не впадайте в депрессию. Вы легко выйдете из тупиковой ситуации, если воплотите в жизнь свои идеи. На работе стоит проявить инициативу в тот момент, когда переговоры и обсуждение дальнейших действий зайдут в тупик. А близким постарайтесь устроить праздник, даже если официального повода для этого нет.

Телец. Неделя пройдет в домашних хлопотах и решении вопросов, касающихся собственного дела. Удачное время для расширения бизнеса и ремонта в доме, однако не пытайтесь взвалить на свои плечи весь груз забот. Распределив работу между членами семьи, вы избежите обострения хронических заболеваний, вызванных переутомлением.

Близнецы. Обязательно позвоните родственникам и друзьям, с которыми вы давно не общались. Они поделятся хорошими новостями и мудрыми советами. Возможно, вас пригласят в гости или будут напрашиваться к вам. Постарайтесь пойти навстречу, и после вам не придется просить прощения из-за обиды на отказ. Что бы ни произошло в отношениях с любимым человеком, позвоните первым и попросите прощения. Конфликт, возникший в течение недели, может привести к разлуке.

© Sputnik/ Rodion Proca Астролог о том, когда граждане Молдовы заживут обеспеченно и богато

Рак. Потерпев неудачу при оформлении документов, не падайте духом. Просто визит к начальству прошел в неподходящий момент. Наберитесь смелости для повторного общения с руководством, не вспоминая о своем неудачном визите. Материальное положение немного улучшится — можно смело идти в магазины за покупками, о которых вы давно мечтали.

Лев. Благодаря улучшению самочувствия у вас появятся силы для решения проблем, которые возникли у родственников или друзей. Не стоит плыть по течению, ожидая, что все случится само собой и приведет к благополучию. Возьмите на себя смелость сыграть роль миротворца в конфликтной ситуации и лидера, когда возникнет необходимость в принятии судьбоносного решения. Поездки будут результативными, если их инициатором выступаете вы.

Дева. Используйте собственные ресурсы при расширении бизнеса либо совершении дорогостоящих покупок. Заемные средства лишь на время спасут положение, а в будущем могут добавить хлопот. Долгосрочные планы строить преждевременно, участвуйте в делах, которые принесут прибыль сейчас, а не через полгода. Давать деньги в долг также не стоит.

Весы. Советы и помощь далеко не всегда будут восприняты с благодарностью, кто-то из вашего окружения может расценить их как критику. Лучше промолчать в ответ и дипломатично уклониться от дальнейшего взаимодействия, выбрав общение с теми, кто вам рад. Со временем каждый поймет свои ошибки, а пока не тратьте время и нервы.

Скорпион. Обстоятельный разговор с начальством или влиятельными людьми развеет сомнения, которые стали плодами ваших собственных предчувствий и слухов. Возможно, вам сделают предложение, способное временно устранить проблемы, с которыми вы столкнулись на работе, и уберечь от принятия скоропалительного решения. Можно начинать процесс оформления документов.

Стрелец. Поездки, свидания и даже деловые встречи доставят удовольствие, если вы будете действовать без оглядки на свой печальный опыт. Мысленно возвращаясь к истокам конфликтов, вы проецируете их на новые отношения, что может закончиться плачевно. Отбросьте условности и насладитесь общением и поездками. Переписка с зарубежными партнерами завершится получением выгодного предложения.

Козерог. Аврал на работе и дома будет нескончаемым, пока вы не обратитесь за поддержкой к коллегам и домочадцам. Каждый внесет посильную лепту в решение накопившихся задач. Продуктивно пройдут деловые переговоры, которые увенчаются заключением выгодных контрактов.

Водолей. Полученные известия побудят вас к незамедлительному принятию решения, но дальнейшие ваши действия должны быть более размеренными и последовательными. Спешка и суета могут навредить успешно начатому делу и даже спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. Последние дни недели благоприятны для свиданий и вечеринок.

Рыбы. Меньше думайте о том, на что потратить деньги, и больше работайте над вопросом, как их заработать. Найдется простой способ пополнить казну, не прибегая к долгосрочному вложению средств. Однако поход за дорогостоящими покупками лучше отложить до выходных.