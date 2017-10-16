Эколог: в Кишиневе нужно сократить количество транспорта

Эколог считает, что Кишинев перегружен транспортом и эту проблему нужно срочно решать для спасения экологии города

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Последние несколько лет Кишинев переполнен транспортом. Улицы столицы не справляются с таким большим количеством машин. Автомобили припаркованы почти на каждом тротуаре.

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Это создает неудобства всем жителям столицы. Помимо этого, такое количество транспорта сильно загрязняет воздух, а главное — создает опасную ситуацию для жизни людей.

Эколог Владимир Гараба считает, что Кишиневу нужно срочно избавляться от потока машин.

Он отметил, что решение очень простое и очевидное — нужно перенаправить на другие дороги, которые огибают город, большую часть транзитного транспорта, а это около 15-20 %.

Гараба полагает, что хорошей идеей было бы обустроить парковки на въезде в город.

А люди, которые приезжают в столицу по делам, должны перейти на общественный транспорт.

"Нужно ограничить и водителей в Кишиневе. Есть владельцы авто, которые ради двух-трех километров садятся за руль. Эту задачу решат платные парковки, хотя бы в центре города. В исторической части Кишинева больше 10 тысяч парковочных мест, и все они неавторизованные. Если цена за парковку в центре города будет высокой, людям станет не выгодно приезжать туда на автомобиле", — объясняет собеседник.

Он убежден, что городские власти должны работать на развитие экологического транспорта — велосипедов и троллейбусов. Но, по его словам, инфраструктура города очень слабая, Кишинев уже не приспособлен даже для пешеходов, не то чтобы для езды на велосипеде. Очень мало велосипедных дорожек, и почти все они, даже на тротуарах, заняты автомобилями.

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Гараба добавил, что примэрия знает обо всех этих проблемах и решения были предложены специалистами еще давно. Но, к сожалению, городские власти заняты другими делами.