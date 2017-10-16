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Какой будет погода в начале недели: точный прогноз на 17 и 18 октября

© Sputnik/ Alexei Danichev
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (156)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 октября, на территории всей страны ожидается солнечная погода, температура воздуха составит +14 +21 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит +20 С в Кишиневе и +21 С на юге.

Атмосферное давление повышенное. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием. Ветер северо-западный до 3-8 метров в секунду. 

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +18 С днем, а ночью +4, +7 С. 

Уровни опасности погоды
© Sputnik/
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В центре республики ожидается от +13 до + 16 С в дневные часы и +5, +8 С — ночью. На юге температура поднимется до +14, +17 градусов днем и до +9 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в во вторник,  ожидается переменная облачность, а в центре и на севере в воскресенье ожидается небольшой дождь. В целом температура будет держать на уровне +17, +23 С.

Праздники

Ежегодно 16 октября во многих странах отмечается День Шефа или, как его еще называют, Национальный день Босса (National Boss's Day) — профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней. 

Церковный православный календарь на 2017 год
Nicolai Kibich
Православный календарь на 2017 год

Народные приметы

Крестьяне 16 октября опасались сглаза и читали большое количество заговоров от нечистой силы, осенней лихорадки, порчи. Поговаривали, что нечисть способен отпугнуть запах чеснока и лука, а потому, согласно приметам, связки с ними подвешивали над дверьми и окнами.

В церкви 16 октября почитается память святого Дионисия Ареопагита, который жил в I веке на территории Афин. Предание гласит, что Дионисий был учеником святого Павла, который впоследствии рукоположил его на пост епископа в своем родном городе. В 95 году по приказу папы Климента Дионисий был отправлен в Галлию для того чтобы проповедовать христианскую веру. Однако там примерно через 1 год он был схвачен язычниками и убит. Именно Дионисию историки приписывают несколько сочинений под названием "Ареопагитики", которые оказали существенное влияние на развития христианской веры и ее философии.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (156)

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Теги:
прогноз погоды, погода, Молдова
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