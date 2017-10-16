Кто в Молдове сможет рассчитывать на бесплатное отопление зимой

В холодное время года нескольким счастливчикам в Молдове не придут кошмарные счета за отопление, которые больно бьют по карману большинства жителей страны

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Три абонемента на отопление и горячую воду на один, два и три месяца получили несколько жителей Кишинева — клиентов столичного поставщика. Победители были определены в ходе лотереи "Termoelectrica дарит тепло", организованной ко Дню города.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Готовьтесь платить больше: в Кишиневе объявлен очередной рост тарифов

Счастливчики получили сертификаты:

1 место — три месяца бесплатной подачи отопления и горячей воды (в октябре, ноябре, декабре 2017 года) — Нина Лесан;

2 место — два месяца бесплатной подачи отопления и горячей воды (в ноябре, декабре 2017 года) — Николай Никулов;

3 место — месяц бесплатной подачи отопления и горячей воды (в декабре 2017 года) — Ирина Фадеева.

Условия участия в лотерее были простыми — не должно было быть долгов за потребленное отопление и горячую воду.

В марте этого года были изменены тарифы на поставки отопления предприятием "Termoelectrica". В этом сезоне мы будем платить 1122 лея за одну гигакалорию, что на 54 лея больше, чем жители Кишинева платили раньше. Между тем компания требовала роста тарифа до 1132 леев.