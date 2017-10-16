Когда тела погибших в Кот-д'Ивуаре летчиков доставят в Молдову

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Власти Молдовы занимаются подготовкой к процедуре перевозки тел погибших в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре молдавских летчиков.

© AFP/ SIA KAMBOU Авиакатастрофа в Кот-д'Ивуаре: как погибли граждане Молдовы

Утром в субботу, 14 октября, грузовой самолет упал в море недалеко от аэропорта в Абиджане. Погибли четверо граждан Молдовы — командир экипажа Евгений Литовка, второй пилот Александр Шиканов, бортмеханик Павел Беседин и инженер Дмитрий Мельничук. Еще шесть человек пострадали, включая двоих граждан Молдовы и четырех французов. Отмечается, что самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции. По предварительной версии, причина крушения судна — плохие метеоусловия.

В правительстве Молдовы отметили, что власти предпринимают все необходимые меры для репатриации погибших граждан республики. Премьер страны Павел Филип поручил ответственным структурам поддерживать постоянную связь с родственниками погибших и пострадавших летчиков.

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Ранее в Органе гражданской авиации Молдовы заявили, что согласно отчету, судно находилось в хорошем техническом состоянии. Последняя крупная проверка проводилась в 2017 году. Там также подчеркнули, что у экипажа судна был огромный опыт и внушительный летный стаж. Крушение судна произошло в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Абиджане.