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Авиакатастрофа в Кот-д'Ивуаре

Когда тела погибших в Кот-д'Ивуаре летчиков доставят в Молдову

© AFP/ SIA KAMBOU
Общество
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Власти Молдовы начали подготовку процедуры репатриации погибших в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре молдавских летчиков

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Власти Молдовы занимаются подготовкой к процедуре перевозки тел погибших в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре молдавских летчиков.

Крушение самолета в Кот-д'Ивуаре
© AFP/ SIA KAMBOU
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Утром в субботу, 14 октября, грузовой самолет упал в море недалеко от аэропорта в Абиджане. Погибли четверо граждан Молдовы — командир экипажа Евгений Литовка, второй пилот Александр Шиканов, бортмеханик Павел Беседин и инженер Дмитрий Мельничук. Еще шесть человек пострадали, включая двоих граждан Молдовы и четырех французов. Отмечается, что самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции. По предварительной версии, причина крушения судна — плохие метеоусловия.

В правительстве Молдовы отметили, что власти предпринимают все необходимые меры для репатриации погибших граждан республики. Премьер страны Павел Филип поручил ответственным структурам поддерживать постоянную связь с родственниками погибших и пострадавших летчиков.

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Ранее в Органе гражданской авиации Молдовы заявили, что согласно отчету, судно находилось в хорошем техническом состоянии. Последняя крупная проверка проводилась в 2017 году. Там также подчеркнули, что у экипажа судна был огромный опыт и внушительный летный стаж. Крушение судна произошло в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Абиджане.

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Теги:
тела, крушение, самолет, смерть, Абиджан, Кот-д'Ивуар, Молдова
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