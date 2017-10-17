16:47 17 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Осень, архивное фото

В Молдову пришло бабье лето: точный прогноз погоды на 18 и 19 октября

© Sputnik/ Alexei Danichev
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (157)
218 0 0

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 17 октября, на территории всей страны ожидается солнечная погода, будет ясно, температура воздуха составит + 18 + 21 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 20 С в Кишиневе и + 21 С на юге.

Атмосферное давление повышенное. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +19 С днем, а ночью +7 С.

Уровни опасности погоды
© Sputnik/
Опасная погода: как себя вести во время желтого кода

В центре республики ожидается от +19 до + 20 С в дневные часы и +6 +7 С — ночью. На юге температура поднимется до + 21 градусов днем и +9 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в среду, 18 октября, и в четверг, 19 октября, ожидается ясная погода без осадков, также ожидается постепенное повышение температуры на один градус. В целом температура будет держать на уровне + 20 + 22 С.

Праздники

В церкви 17 октября почитается память мученика Ерофея (Иерофея), который жил в Афинах в I веке. Был одновременно с Дионисием обращен в христианство и стал учеником апостола Павла. Им же был посвящен и в сан епископа — в то время Ерофей уже был членом афинского ареопага. Предание гласит, что Ерофей и Дионисий своими глазами видели погребение Богоматери. Что касается дальнейшей судьбы Ерофея, то он был убит язычниками после того, как пытался проповедовать христианство среди них.

Народные традиции

В народе 17 октября готовили особую настойку, которую называли ерофеич.

Церковный православный календарь на 2017 год
Nicolai Kibich
Православный календарь на 2017 год

Обычно использовали для нее различные душистые травы. Традиционная рецептура включала в себя тимьян, зверобой, донник, полынь, майоран, тысячелистник, душицу, анис и мяту. Травы заливали водкой и настаивали около 10-12 дней в теплом и темном месте. В народе говорили, что такая настойка не только повышает аппетит, но и помогает в лечении самых разных недугов.

День вина в Молдове: как туристов отпугнул дождь>>>

Обычно 17 октября проводили большое количество обрядов, связанных с отпугиванием нечисти. Верили, что защититься от нее можно, используя лук, чеснок, редьку. В частности, связки лука и чеснока подвешивали над дверями домов и сараев. Также говорили, что чаще всего нечистая сила поражает пьяниц и людей, которые недобросовестно исполняют свои религиозные обязанности. Именно поэтому, не рекомендовалось 17 октября  гулять, выходить из дома без надобности и уж, конечно же, не следовало напиваться.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (157)

По теме

У природы нет плохой погоды, или что такое метеочувствительность
Теги:
прогноз погоды в Молдове, прогноз погоды, погода, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военные учения НАТО, архивное фото
    Бизнес на "угрозе"

    От приготовления гамбургеров до миллионных инвестиций в развитие портов и аэродромов – способов заработать на "русской угрозе" масса.

  • Бедность, архивное фото
    Бедные соседи

    Свыше 30 процентов граждан Литвы живет за чертой бедности – это худший показатель из прибалтийский государств и четвертый в целом по ЕС.

  • Эстонская ИД-карта
    "Хакнуть" личность

    Ученые-криптографы из Чехии опубликовали детальное техническое описание уязвимости выданных в Эстонии электронных ID-карт.

  • Координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза Ольга Саламаха
    Все лучшее – детям!

    Координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза Ольга Саламаха рассказала о подготовке к финалу детского "Евровидения" в Минске.

  • В зале прибытия пассажиров в Тбилисском международном аэропорту
    В ЕС вам не место

    Из Евросоюза депортированы 63 гражданина Грузии, проживавших в ЕС без разрешения. Всего же с января по июнь на родину из разных стран были высланы 1760 человек.

  • Молоток в руках судьи
    Это без меня…

    Уполномоченный по правам человека Абхазии, несмотря на уговоры депутатов парламента, сложил свои полномочия и объяснил причину ухода.

  • Беженцы из Афганистана, фото из архива
    Некуда бежать

    В Азербайджане работодатели предъявляют к беженцам те же жесткие требования, что и к трудовым мигрантам. Правозащитники бьют тревогу.

  • Армянская АЭС
    До последнего атома!

    Мецаморская АЭС будет работать до тех пор, пока ее ресурс не будет исчерпан, несмотря на требования ЕС закрыть станцию в обмен на соглашение о партнерстве.

  • Цены на бензин
    Высочайший контроль

    Вопрос обеспечения внутреннего рынка Казахстана нефтепродуктами и углем находится на личном контроле президента Нурсултана Назарбаева.

  • Флаг Евросоюза на флагштоке. Архивное фото
    Найти негатив

    ОБСЕ все-таки нашла негатив в прошедших в Кыргызстане президентских выборах, хотя сама признала их конкурентоспособными и хорошо организованными

  • Учения по ликвидации утечки опасных химических веществ. Архивное фото
    Пусть меня научат

    Российские спасатели готовят таджикских коллег к организации защиты населения от природных и техногенных катастроф.

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Узбекский вояж Кадырова

    Глава Чеченской республики находится с визитом в Узбекистане. После встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым Рамзан Кадыров намерен посетить Бухару и Самарканд.

  • Мегафон
    Где деньги?

    За последние три года единственный сотовый оператор в Южной Осетии – компания "Мегафон" – платит все меньше налогов в бюджет.

  • Военные учения НАТО, архивное фото
    Бизнес на "угрозе"

    От приготовления гамбургеров до миллионных инвестиций в развитие портов и аэродромов – способов заработать на "русской угрозе" масса.

  • Бедность, архивное фото
    Бедные соседи

    Свыше 30 процентов граждан Литвы живет за чертой бедности – это худший показатель из прибалтийский государств и четвертый в целом по ЕС.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фестивальный инклюзивный забег
Фестивальный забег в Сочи в фотографиях Sputnik
Как Sputnik пробежал забег на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи
Как Sputnik пробежал забег на трассе "Формулы-1" в Сочи
Формула 6 кошельков
Формула "6 кошельков" - как научиться копить при любых доходах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться