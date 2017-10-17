Здорово жить: невредные продукты пометят специальными надписями

В Минздраве Молдовы отмечают, что в последнее время на прилавках появляются продукты с меньшим использованием консервантов, поэтому их надо "пометить"

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Новые надписи появятся на продуктовых этикетках. Министерство здравоохранения, труда, социальной защиты и семьи Молдовы предлагает маркировать продукты с пониженным содержанием вредных веществ.

Как поясняют в ведомстве, с развитием новых технологий набирает обороты производство товаров с минимальным использованием консервантов. Эти "особенности" и предлагает отметить на этикетках Минздрав. Одно из изменений касается низкого содержания соли. Производителям или импортерам продуктов питания будет позволено поместить на упаковку надпись "без соли" в случае, если ее содержание не превышает 0,12 грамма на 100 граммов или 100 миллилитров продукта.

Нормы действуют и для другой категории вредных веществ — насыщенных жиров. Надпись "пониженное содержание насыщенных жиров" будет стоять на тех продуктах, где доля этой добавки будет минимум на 30% меньше, чем в аналогичных товарах.

При этом с сахаром дела обстоят не так строго. Какого-либо нижнего предела для использования этого консерванта новый закон не предполагает. В нем лишь написано, что продуктами с пониженным содержанием сахара будут считаться те товары, энергетическая ценность которых ниже, чем в аналогичных.

Если продукты питания продаются дистанционно, данные об их составе должны быть доступны перед продажей.