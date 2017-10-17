Борьба с торговлей людьми в Молдове выходит на новый уровень

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Создать парламентскую платформу по борьбе с торговлей людьми распорядился спикер Андриан Канду, сообщили во вторник в пресс-службе парламента Молдовы.

"В рамках этой платформы власти проанализирует уже предпринятые действия для предотвращения и борьбы с торговлей живым товаром, а также сформулируют рекомендации для улучшения ситуации в этой области", — говорится в сообщении.

В дебатах будут принимать участие депутаты юридической комиссии парламента, комиссии по соцзащите, здравоохранению и семье, комиссии по правам человека и межэтническим отношениям, комиссии по внешней политике и евроинтеграции, представители правительства, Национального комитета по борьбе с торговлей живым товаром, представители дипмиссий и партнеры по развитию.

© Fotolia/ Alexander Raths Мальчик из кишиневского интерната попал к педофилу

Заседание состоится в среду в здании высшего законодательного органа страны.

Проблема торговли живым товаром очень остро проявляется в Молдове. Чаще всего жертвами становятся девушки из социально-уязвимых слоев населения, которых вывозят за границу для предоставления сексуальных услуг, выманивают туда обманом, предлагая высокооплачиваемую работу.

Также в стране регистрируются случаи торговли детьми, которых злоумышленники также заставляют либо бесплатно работать, либо торговать телом.

В селах бывают случаи, когда под угрозой расправы даже мужчин заставляют бесплатно трудиться на фермах. По многим фактам уже открыты уголовные дела, часть из них находится на столах судей, а кто-то уже даже услышал приговор.