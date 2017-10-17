Дорин Киртоакэ вышел из себя из-за пародии

Отстранённый с поста мэра Кишинева Дорин Киртоакэ не вынес критики в свой адрес и написал гневный пост в социальных сетях

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Дорин Киртоакэ, отстранённый районным судом с поста градоначальника Кишинева, нервно отреагировал на оригинальную критику в свой адрес.

На днях в социальных сетях появился видеоролик, напоминающий клип на популярную песню Despacito. Пародию исполнил молдавский дуэт Самир Логин & Макс Завидия. В песне перечисляются все "заслуги" Киртоакэ в период его управлением Кишиневом. Речь идет о плохих дорогах, разрушенных архитектурных сооружениях и т.п.

Бывший мэр не вынес критики в свой адрес, написав в социальной сети Facebbok гневную реплику в виде абракадабры из молдавских слов с итальянскими суффиксами.

"Distractivo, amuzato, parodito reushito! Ok, mie dedicato, dar de ce filmato numai ruinito de pe timpo Brejnevito?" — написал Киртоакэ в своем аккаунте. Скорее всего бывший мэр попытался выразить такую мысль: "Забавно, удачная пародия, посвященная мне, но почему-то снятая в руинах эпохи Брежнева".

Он высказал свое негодование тем, что авторы пародии не вспомнили про отремонтированную арку в парке "Валя Морилор", про проекты ЕС, благодаря которым были отреставрированы некоторые объекты в Кишиневе. Бывший мэр в свойственной ему манере посетовал на то, что все неприятности в городе, а также критика, которая звучит в его адрес, связаны с советским прошлым.

Дорина Киртоакэ задержали 25 мая по подозрению по делу о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Столичный градоначальник помещен под домашний арест на 30 дней.

Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы. Кроме того, в сентябрe антикоррупционные органы страны сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.