США прошлись по армии Молдовы

Представители конгресса США обсудили в Минобороны Молдовы двусторонние отношения между странами по вопросу военного сегмента, а также перспективы их развития

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Государственный секретарь министерства обороны Молдовы Аурел Фондос провел встречу с делегацией конгресса США, которую возглавил представитель Агентства по мониторингу и контролю за эффективностью государственной реформы Стивом Расселом.

© REUTERS/ INTS KALNINS Молдова получила отказ от НАТО

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны Молдовы, стороны обсудили двусторонние отношения между странами по вопросу военного сегмента, а также перспективы их развития.

Фондос проинформировал американскую делегацию о политической ситуации и региональной безопасности, а также о степени подготовки инициативы укрепления оборонных возможностей Республики Молдова (Defence Capacity Building Initiative — DCBI).

Рассел, в свою очередь, оценил интерес руководства Национальной армии Молдовы по вопросу внедрения проектов и программ, призванных улучшить двустороннее сотрудничество в области обороны.

Американский чиновник выразил уверенность, что диалог между двумя армиями продолжится путем интенсификации возможностей подготовки для военнослужащих Национальной армии в высших образовательных учреждениях США и обмена опытом в различных совместных мероприятиях.

Молдавско-американское сотрудничество проходит в области обороны проходит на базе меморандума о военном сотрудничестве между министерством обороны Республики Молдова и Минобороны США, подписанном в 1995 году.

С начала года в Молдове прошло сразу несколько совместных американо-молдавских учений.

Согласно Конституции Молдовы, страна обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В стране действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдовы выступают против вступления республики в НАТО.