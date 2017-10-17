01:04 18 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Снегопад

На Молдову движется резкое похолодание: быть ли снегу

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (158)
142510

Молдавские метеорологи сообщили, что скоро в страну придет стремительное похолодание

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, уже на следующей неделе температура воздуха в республике упадет сразу почти на 10 градусов.

Если до субботы в дневные часы столбик термометра покажет +20, +25 градусов по Цельсию, то 24 октября в разных районах ожидается днем от +11 до +16 градусов. При этом ночью будет всего +5, +10 градусов.

Осадков метеорологи не прогнозируют, лишь в понедельник могут пройти небольшие дожди.

Прогноз погоды на неделю
© Photo: meteo.md
Прогноз погоды на неделю

Обычно в октябре в Молдове уже бывают заморозки. Средняя дата их наступления на поверхности почвы по территории – 1-15 октября, в воздухе – 12-26 октября. 

Снегопад в Кишиневе
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
Синоптики Молдовы рассказали о снеге в октябре

В целом, среднемесячная температура воздуха колеблется от +8 до +11 градусов по Цельсию.

Самым холодным был октябрь в 1946, 1951 и 1976 годах. Тогда среднемесячный температурный показатель варьировал от +4 градусов (Бричаны) до 7,8 градуса (Чадыр-Лунга). Теплее всего было в 1966 году (Бричаны, +12,5 градуса) и в 1996 году (Комрат, +15,1 градуса).

Рекордный минимум приборы метеорологов зарегистрировали 26 октября 2014 года. Тогда в Сороках столбик термометра опустился до —12,7 градуса по Цельсию. Жарче всего было 2 октября 1952 года в Леова. Воздух тогда прогрелся до +33,6 градуса.

Что касается осадков, то обычно в октябре идет дождь, но возможен и снег. Как уточнили в Госгидрометеослужбе, во второй половине этого месяца может образоваться даже снежный покров, но он быстро растает. Такое было, например, в середине октября 1976 года в Каменке и Рыбнице. А 22 октября 1947 года в Бричанах высота снежного покрова достигла 15 сантиметров.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (158)

По теме

Метровые снежные сугробы в Румынии: чего ждать в Республике Молдова
Недалеко от молдавской границы уже выпал снег
Снег в сентябре: один из уездов Румынии замело
Теги:
похолодание, погода, прогноз, Госгидрометеорологическая служба, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лайма Вайкуле
    Вайкуле вне закона

    Лайму Вайкуле снова уличили в нарушении закона: за выгул собак по пляжу Юрмалы певице может грозить штраф до 700 евро.

  • Президент Финляндии Саули Ниинисте, архивное фото
    Финн неверующий

    Президент Финляндии не верит в угрозу странам Балтии со стороны России: по его словам, такого же мнения придерживаются многие финны.

  • Кинозал
    Важнейшее из искусств

    В четверг в Таллинне открывается кинофестиваль "Неделя российских фильмов": на суд эстонской публике представят продукты российского кинематографа.

  • Российский историк Петр Рябов
    Въезд закрыт

    Историку и философу из России Петру Рябову, который отбыл шесть суток ареста в Беларуси, до 2027 года запретили въезд в страну.

  • Александр Чачиа
    Согласованные действия

    Все действия Михаила Саакашвили согласованы с американскими кураторами – политолог прокомментировал последние заявления экс-президента Грузии.

  • Ремонт в АГУ
    Юбилей университета

    Абхазскому государственному университету исполнилось 85 лет: на торжество в Сухум приехали представители вузов России и зарубежья.

  • Руководители ВС Азербайджана, Грузии и Турции обсудили вопросы сотрудничества
    Перспективное сотрудничество

    Руководители вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции в Тбилиси обсудили перспективы военного сотрудничества и региональную безопасность.

  • Саммит ЕС в Брюсселе. День второй
    Евробонус

    Подписание Арменией соглашения об ассоциации с ЕС не повлияет на уровень жизни в стране, бонусом может стать только упрощение въезда в Евросоюз.

  • Производство древесного угля
    Безугольный бассейн

    В казахстанском Петропавловске остро не хватает угля, власти объясняют дефицит нехваткой вагонов для его транспортировки в регион.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором принимают участие более 20 тысяч человек из 180 стран мира, в том числе из Молдовы, открылся в Сочи в воскресенье 15 октября. Sputnik представляет подборку самых красивых девушек фестиваля.
Самые красивые девушки Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
Похороны кукол
Похороны кукол или церемониал прощания с игрушками
Формула 6 кошельков
Формула "6 кошельков" - как научиться копить при любых доходах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться