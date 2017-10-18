Верховенство беззакония – убийства, разрешенные в Молдове: участники пресс-конференции в Sputnik Молдова обсудили проблему многочисленных случаев жестокости со стороны муниципальных работников в отношении бродячих собак в Кишиневе

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik, Николай Костыркин. Проблема предотвращения массового убийства бродячих собак под прикрытием государственных учреждений последнее время широко обсуждается в обществе Молдовы.

Животными занимаются… мусорщики

Участники недавно состоявшейся в Sputnik Молдова пресс-конференции заявили о том, что "чисткой" Кишинева от бродячих животных занимается совершенно некомпетентная в таких вопросах структура — муниципальное предприятие по вывозу мусора Autosalubritate, в подчинение которой входит печально известный "Некрополь для животных".

Напомним, что недавно директор "Некрополя" Василе Горя, по сообщениям очевидцев, напал и нанес травму общественному активисту в ответ на его просьбу забрать породистую собаку из вольера для отловленных животных >>>

Председатель правозащитной организации "Алга" Валентина Дудник сообщила корреспонденту Sputnik о том, что такое поведение Гори не в новинку. По ее словам, около двух лет назад директор "Некрополя" набросился на другого общественного активиста в аналогичной ситуации. Она не стала раскрывать всех деталей того инцидента, объяснив это тем, что второй участник конфликта, возможно, не хочет внимания общественности к своей персоне.

Нужный закон отсутствует

Вернемся к обсуждаемой проблеме. В ходе пресс-конференции Валентина Дудник подчеркнула, что уже несколько раз неравнодушные граждане собирали подписи под инициативой о разработке и принятии в парламенте законопроекта, который бы регулировал нормы защиты прав животных и предусматривал бы наказание за истязание и убийство братьев наших меньших.

"Но дальше обсуждения депутатами в первом чтении дело так и не пошло. Документ отправили на доработку, и он, видимо осел в архивах парламента. Думаю, что всему виной — коррупция. Напомню, что в "Некрополе", согласно регламенту, отловленные на улицах собаки должны содержаться 10 дней. То есть, это предполагает кров и еду. Мне доподлинно известно, что, едва собак привозят туда, их тотчас закапывают в ямах. Куда же уходят деньги, выделяемые "Некрополю" государством на содержание животных?!", — отметила Дудник.

По ее словам, в "Некрополь" должны свозить лишь тех собак, которые страдают бешенством, но сотрудники этого учреждения отлавливают, в первую очередь, здоровых собак.

Делается это, как считает Дудник, для того, чтобы содрать с животных шкуру и отдать на производство поясов из собачьей шерсти — а это уже попахивает подпольным бизнесом.

Отравленное мясо — по всему Кишиневу

Представитель британской организации по защите прав животных "Lost animals" в Молдове Роман Трахтман заявил, что сотрудники "Некрополя" разбрасывают по городу отравленное мясо и другую приманку.

"Как раз бродячие собаки научились по запаху отличать отравленную приманку от подходящей пищи. А вот домашние питомцы, которых выпустили погулять, съедают это мясо, и их, уже в конвульсиях, подбирают "гицели"", — отметил Трахтман.

Как решить проблему?

Трахтман предлагает, опираясь на европейский опыт создать в Молдове Агентство по контролю за животными, которое лишило бы Autosalubritate монополии на право распоряжаться судьбами четвероногих.

Среди предложений, озвученных Валентиной Дудник, — стерилизовать бродячих собак и отпускать их, уже неопасных и неспособных к увеличению популяции, — на волю. Однако на стерилизацию необходимы средства. Может, "покопаться" в бюджете того же "Некрополя", который якобы целых 10 дней содержит каждую отловленную собаку?

Валентина Дудник, Роман Трахтман и Инна Чобану © Sputnik / RODION PROCA

Роман Трахтман © Sputnik / RODION PROCA

Valentina Dudnic © Sputnik / RODION PROCA

Инна Чобану © Sputnik / RODION PROCA 1 / 4 © Sputnik / RODION PROCA Валентина Дудник, Роман Трахтман и Инна Чобану

Ну и, конечно же, говорили и о введении уголовной ответственности за нанесение телесного вреда и убийство животных.

"Психологи считают, что живодер — это первая ступень потенциального убийцы. Если человек знает, что за избиение собаки ему ничего не грозит, он чувствует себя безнаказанным, и его жестокость может развиться до патологического желания нанести вред человеку. Но, когда такой субъект столкнется с серьезным наказанием за истязание животного, — у него появится шанс пересмотреть свои желания и наклонности", — сказала общественный активист Инна Чобану.