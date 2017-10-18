Пробки в Кишиневе: определены самые проблемные участки города

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Сразу 19 перекрестков в Кишиневе являются проблемными из-за того, что там постоянно возникают пробки.

Об этом сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию, подчеркнув, что к таким выводам специалисты пришли после проведения анализа.

Таким образом, пробки и проблемы при движении транспорта регистрируются на перекрестках улиц Каля Орхеюлуй – Студенческая, Каля Орхеюлуй – бульвар Ренаштерий, бульвар Ренаштерий – Богдан Воевод, бульвар Г.Виеру – Романэ, Измаильская – А.Матеевича, Измаильская – Когэлничану, Измаильская – Букурешть, Букурешть – Л.Толстой, Букурешть – Чуфля, Миорица – Г.Асаки, Каля Ешилор – И.Крянгэ, бульвар Штефана чел Маре – М.Витязул, М.Витязул – Митрополита Дософтей, М.Витязул – Колумна, Вадул луй Водэ – Т.Владимиреску, Измаильская – Каля Басарабией, Заводская – Лунка Быкулуй, бульвар Д.Кантемира – Албишоара, Каля Орхеюлуй – Буковиней.

Чтобы разгрузить трафик, в указанных зонах увеличено число патрульных. Особое внимание уделяется движению транспорта в час пик – с 07.30 до 09.30 и с 16.30 до 18.30.

"Присутствие большего количества патрульных немного уменьшило пробки в часы пик, но окончательно не решило проблему", — подчеркнули в Национальном инспекторате по патрулированию.

Экипажи полиции продолжат ежедневно патрулировать указанные участки и сообщать водителям о пробках через СМИ и приложение Telegram.