Формальный отчет НАРЭКИТ не устроил Филипа: директор уволен

Правительство отправило в отставку главу НАРЭКИТ после того, как премьер получил формальный отчет ведомства о проблемах с мобильной связью

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Директор Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) Григоре Вараница отправлен в отставку. Такое решение приняло правительство на заседании в среду.

Премьер-министр Павел Филип на прошлом заседании правительства выразил недовольство ответом подведомственных структур по вопросу проблем с мобильной связью и отчитал их, призвав начать работать.

"На прошлом заседании просил представить отчет о том, что происходит с лицензированием всех, кто работает в области коммуникаций. Прошу больше не представлять такие формальные отчеты и заняться делом. В противном случае, хочу знать все имена, кто работал над документом, чтобы они за это ответили. На следующее заседание требую представить углубленный отчет", — сказал Филип.

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Также премьер попросил создать следственную комиссию, чтобы узнать, кто работал над отчетом, и кто был ответственным за его составление.