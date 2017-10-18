И снова желтый уровень опасности в Молдове: погода преподнесла сюрприз

Метеорологи вынесли предупреждение, сообщив о том, что по всей стране будет туманно

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метоопасности в связи с туманом.

Предупреждение будет действовать с 23.00 среды и до 10.00 следующего дня.

"Видимость составит 500 метров, а местами — 200 метров и менее", — говорится в сообщении метеорологов.

При такой погоде есть риск нарушения автомобильного, железнодорожного и воздушного сообщения. Возможно увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты рекомендуют использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог, двигаться с небольшой скоростью по улицам и трассам, избегать выполнения обгонов, увеличить дистанцию между транспортными средствами. Также следует следить за состоянием здоровья, особенно пенсионеров и детей.