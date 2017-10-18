В Молдове изменятся сроки действия документов беженцев

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Сроки действия двух документов бенефициаров гуманитарной защиты и одного документа беженцев будут увеличены. Соответствующие поправки внесли члены кабмина на заседании в среду в Регламент о выдаче удостоверяющих личность документов и учете жителей страны.

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Таким образом, срок действия удостоверения личности для бенефициара гуманитарной защиты увеличивается с одного года до трех. Такие же изменения по срокам действия утверждены для проездного документа для этой категории жителей страны. А с двух до пяти лет увеличивается срок действия проездного документа для беженцев.

Также в пояснительной записке к проекту сказано, что "в компетенцию МВД входит выдача иностранцам документов, удостоверяющих личность, а Агентство публичных услуг занимается их изготовлением и персонализацией документов, которые запросило ведомство, принимающее решения".