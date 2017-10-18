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Крушение самолета в Кот-д'Ивуаре

Как скоро тела погибших в Кот-д'Ивуаре доставят в Молдову

© Photo: Twitter/ Blanko Gbich
Общество
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В Кот-д'Ивуар вылетели представители молдавской авиакомпании, чтобы решить вопрос с репатриацией погибших летчиков

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Представители авиакомпании "VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER" в среду отправились в Кот-д'Ивуар, чтобы решить вопрос с репатриацией погибших и транспортировкой раненых членов экипажа, разбившегося в субботу грузового самолета. 

"Сегодня представители авиакомпании "VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER", вылетели в Абиджан для решения вопросов по репатриации погибших членов экипажа в Республику Молдова, организации возвращения в Республику Молдова выживших членов экипажа, осмотру обломков воздушного судна, а также, проведению встреч с уполномоченными властями Кот-д'Ивуар и с представителями Страховых компаний, в связи с катастрофой воздушного судна Антонов-26, рег. знак ER-AVB, произошедшей 14 октября", — говорится в сообщении авиакомпании. 

Крушение самолета в Кот-д'Ивуаре
© AFP/ SIA KAMBOU
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Как уточнили ее представители, "будут предприняты все усилия для скорейшей репатриации тел погибших и оказания помощи их семьям".

Утром 14 октября грузовой самолет упал в море недалеко от аэропорта в Абиджане. Погибли четверо граждан Молдовы — командир экипажа Евгений Литовка, второй пилот Александр Шиканов, бортмеханик Павел Беседин и инженер Дмитрий Мельничук. Еще шесть человек пострадали, включая двоих граждан Молдовы и четырех французов. Отмечается, что самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции. По предварительной версии, причина крушения судна — плохие метеоусловия.

В правительстве Молдовы отметили, что власти предпринимают все необходимые меры для репатриации погибших граждан республики. Премьер страны Павел Филип поручил ответственным структурам поддерживать постоянную связь с родственниками погибших и пострадавших летчиков.

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Ранее в Органе гражданской авиации Молдовы заявили, что согласно отчету, судно находилось в хорошем техническом состоянии. Последняя крупная проверка проводилась в 2017 году. Там также подчеркнули, что у экипажа судна был огромный опыт и внушительный летный стаж. Крушение судна произошло в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Абиджане.

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Теги:
репатриация, крушение, самолет, погибшие, пострадавшие, VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER, Абиджан, Кот-д'Ивуар, Молдова
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