Глава МВД Молдовы: нельзя останавливать водителей, соблюдающих ПДД

Министерство внутренних дел Молдовы не намерено отменять тематических операций на дорогах страны

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Последние два месяца число жалоб на патрульных инспекторов со стороны водителей заметно возросло, заявил в среду журналистам глава министерства внутренних дел Молдовы Александр Жиздан.

По его словам, согласно официальным данным, в 2017 году было подано 116 жалоб на неправомерные действия патрульных инспекторов, и большинство из них поступили в сентябре-октябре текущего года, отметил высокопоставленный чиновник. Жиздан призвал своих подчиненных следовать букве закона и останавливать машины только в случае, если были нарушены правила дорожного движения. При этом патрульный инспектор обязан объяснить причину остановки.

"Если водитель посчитает, что его остановили незаконно, а сотрудник полиции не смог причины, призываю граждан подавать жалобы. В зависимости от тяжести нарушения будут применены санкции", — отметил министр внутренних дел.

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Жиздан также дал понять, что его требование не отменяет тематических операций, проводимых патрульной инспекцией.

Так, например, в рамках операции "Белые ночи" полиция по-прежнему будет осуществлять выборочный контроль водителей на предмет вождения в нетрезвом виде.

Министр также отметил, что часть инспекторов будет направлена на мониторинг тех участков, где фиксируется высокая смертность из-за ДТП.

По данным МВД, до реформы полиции в дорожной инспекции работало порядка 300 человек.

В настоящее время число таких сотрудников превышает 1200 человек.