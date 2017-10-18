Молдаванка вскружила голову голливудскому актеру Стивену Сигалу

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Красотка из Молдовы Вероника Бузова (Вероника Бузовой), которая представляет Молдову на международном конкурсе красоты "Мисс Земля-2017", пообщалась с известным голливудским актером Стивеном Сигалом.

Девушка поделилась на своей странице в соцсети Facebook фотографией с актером.

"Я была рада встретить Стивена Сигала на конкурсе "Мисс Земля-2017", — подписала Бузова фото.

Сигал был одним из приглашенных при открытии международного конкурса "Мисс земля-2017". В интервью одному из местных СМИ Бузова заявила, что очень удивилась, что при встрече Сигал поприветствовал ее на русском языке.

"Сказал, что много раз был в Молдове и ему у нас очень нравится", — отметила девушка.

Конкурс "Мисс Земля" состоится 4 ноября на Филиппинах. Он был основан в 2001 году, но уже входит в Большую четверку конкурсов красоты ("Мисс мира", "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл").

Особенность конкурса "Мисс Земля" заключается в идее привлечь внимание к проблемам защиты окружающей среды и охраны живой природы. Все участницы представляют на конкурсе собственные проекты для улучшения экологической обстановки как на глобальном, так и на региональном уровне. Победительница получает возможность представлять ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете (ЮНЕП).